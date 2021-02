Harden und Co. heiß von außen – James übertraf als erst dritter Spieler 35.000-Karriere-Punkte

23 Punkte und 11 Assists für James Harden. Foto: Reuters/Hanashiro

Los Angeles (Kalifornien) – James Harden hat am Donnerstag 23 Punkte und elf Assists zum sicheren 109:98-Sieg der Brooklyn Nets bei den Los Angeles Lakers beigetragen. Auch in Abwesenheit des angeschlagenen Kevin Durant und trotz 32 Punkten von Lakers-Star LeBron James war Brooklyn in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ungefährdet. Schon nach drei Vierteln hatten die Gäste mit 90:74 die Weichen zum Sieg gestellt.

James hatte dennoch Grund zur Freude. Mit einem Freiwurf Ende des zweiten Spielabschnitts übertraf er die 35.000-Punkte-Karriere-Marke. Er hält nun bei 35.017 Zählern. Das war vor ihm in der NBA Kareem Abdul-Jabbar (38.387) und Karl Malone (36.928) gelungen.

NBA-Resultate vom Donnerstag:

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 96:110, Los Angeles Lakers – Brooklyn Nets 98:109, Sacramento Kings – Miami Heat 110:118