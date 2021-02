Die großen Namen, sie fehlten. Calvin Klein, Marc Jacobs, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger und Tory Burch nahmen diesmal nicht an der New York Fashion Week teil. Sie entschieden sich für unabhängige Präsentationen. Sogar Tom Ford, Vorsitzender des Council of Fashion Designers of America (CFDA), verschob seine Show in letzter Sekunde um neun Tage nach hinten. Die wenigen Shows der rund 70 teilnehmenden Unternehmen wurden ins Internet verlagert, nach nur dreieinhalb Tagen ging die Modewoche am 18. Februar zu Ende.

Proenza Schouler

Foto: AFP PHOTO / Courtesy of Proenza Schouler/Daniel Shea

Eben erst hatte Ella Emhoff, die Stieftochter von Kamala Harris, einen Modelvertrag bei der Agentur IMG Models unterschrieben, schon wurde die Kunststudentin mit dem lockigen Vokuhila vom New Yorker Label Proenza Schouler für ihre digitale Modenschau, die im Parrish Art Museum auf Long Island aufgenommen wurde, verpflichtet. Die beiden Designer Lazaro Hernandez und Jack McCollough wissen eben, wie Aufmerksamkeit generiert wird.

Jason Wu

Fashion Feed

Der Designer Jason Wu entschied sich für eine Livepräsentation, die via Video übertragen wurde: Die Models marschierten am 14. Februar, dem Eröffnungstag der Modewoche, durch einen aufgelassenen Shop im New Yorker Stadtteil NoHo, in dem Körbe mit Blumen und Sperrholzkisten mit Gemüse sowie Coca-Cola-Flaschen aufgestellt worden waren. Inspirieren ließ sich Wu von Neuengland, die Kooperation mit dem Getränkehersteller schlug sich in einigen Prints nieder.

Rebecca Minkoff

Foto: Angela Weiss / AFP

Auch Rebecca Minkoff lud ausgewählte Gäste in ihre Show, die live übertragen wurde. Statt einer Herbstkollektion zeigte sie Entwürfe für dieses Frühjahr, Motto: Großstadtdschungel.

Gabriela Hearst

FF Channel

Ende vergangenen Jahres war verkündet worden, dass Gabriela Hearst beim Modehaus Chloé die Nachfolge der französischen Designerin Natacha Ramsay-Levi antreten wird. Vor ihrem dortigen Debüt zeigte die Designerin in einer Brooklyner Lagerhalle eine gewohnt reduzierte, diesmal von Hildegard von Bingen inspirierte Kollektion.

Prabal Gurung

Fashion Channel

Im vergangenen Herbst hatte Prabal Gurung auf eine Show verzichtet, diesmal ließ sich der Designer von der New Yorker Ballroom-Kultur der Achtzigerjahre inspirieren und übersetzte sie in den Herbst 2021. (red, 19.2.2021)