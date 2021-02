Die Kollektion umfasst sechs Kreationen in Anlehnung an ausgewählte Kunstwerke aus der Sammlung des Museum of Modern Art in New York

Die Beziehungen zwischen Swatch und der Kunst reichen bis zu den Anfängen der Marke im Jahr 1983 zurück. So zählt das Museum of Modern Art drei Uhren von Swatch zu seiner ständigen Sammlung: die GB 100 (1983), die GK 100 Jelly Fish (1983) und die SFK 100 Jelly Skin (1998).

Erste Kooperationen gab es schon in den 1990ern. Nun haben sich die Schweizer wieder mit der New Yorker Institution zusammengetan, um im Rahmen ihrer "Museum Journey"-Reihe neue Sondereditionen zu lancieren.

"Der Traum" – "Sternennacht" – "The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurita" – "New York" –

"Komposition im Oval mit Farbflächen 1" – "Die Hoffnung II" Foto: Swatch

Diese umfasst sechs Kreationen in Anlehnung an ausgewählte Kunstwerke aus der Sammlung des MoMA: "Sternennacht" von Vincent van Gogh (1889), "Die Hoffnung II" von Gustav Klimt (1907/08), "Der Traum" von Henri Rousseau (1910), "Komposition im Oval mit Farbflächen 1" von Piet Mondrian (1914), "The City and Design, The Wonders of Life on Earth, Isamu Kurita" von Tadanori Yokoo (1966) und "New York", ebenfalls von Tadanori Yokoo (1968). Die Zeitmesser sind sowohl einzeln erhältlich als auch als Sammleredition in einem speziellen Box-Set.

Personalisierte Uhr

Im Rahmen der digitalen Präsentation, die am Donnerstag stattfand, wurde auch das "Swatch X You"-Projekt angesprochen, das es Kunden ermöglicht, online ihre eigene, personalisierte Uhr zu kreieren. Zu diesem Anlass kündigte die Marke eine Zusammenarbeit mit der brasilianischen Künstlerin Beatriz Milhazes an. Drei ihrer Werke aus der MoMA-Kollektion finden den Weg aufs Handgelenk: "Suculentas Beringelas" (1996), "O Espelho" (2000) und "Meu Bem" (2008).

Erhältlich werden diese auf der "Swatch X You"-Plattform und in ausgewählten Swatch-Stores sein. Darüber hinaus wird eine limitierte Auflage der Uhren mit den Werken Milhazes' im MoMA-Designstore in New York erhältlich sein.

"Swatch X MoMA" wird ab 4. März in den weltweiten Swatch-Stores sowie in den MoMA-Designstores sowie online auf store.moma.org erhältlich sein. Je nach Modell liegt der Preis zwischen 75 und 95 Euro. (Markus Böhm, 19.2.2021)