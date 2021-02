In wenigen Berufen kommt man anderen Menschen so nahe wie in der Kinderbetreuung. Und je jünger die Kinder sind, desto enger ist auch der Umgang mit ihnen. Spielen, basteln, singen, turnen, aber auch die Hilfeleistung beim An- und Ausziehen oder beim Benutzen der Toiletten erfordern engsten Kontakt zwischen Kindern und Betreuerinnen und Betreuern.

Welche Maßnahmen bräuchte es, um sich im Kindergarten sicher zu fühlen? Foto: imago images/Eibner

Nicht ausreichend geschützt

Dass diese Berufsgruppe in der Corona-Krise daher verstärkten Schutz bräuchte, zur eigenen Sicherheit, aber auch zur Aufrechterhaltung des Betriebs, liegt eigentlich auf der Hand. In der Realität sieht es aber anders aus, wie diese Userin berichtet:

Dass Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch Kinder nicht regelmäßig getestet werden, wie es beispielsweise in den Volksschulen der Fall ist, stößt bei vielen auf Unverständnis. Diese Userin findet es sinnvoll, auch Kindergartenkinder zu testen, und berichtet von ihrer Erfahrung damit:

Wie ist die Situation in Ihrem Kindergarten?

Welche Konzepte gibt es zum Schutz vor Corona? Fühlen Sie sich als Pädagogin, als Pädagoge sicher an Ihrem Arbeitsplatz? Wie gehen Sie als Eltern mit der Situation um? Was sind Ihre Wünsche für die kommende Zeit? Diskutieren Sie im Forum! (mawa, 24.2.2021)