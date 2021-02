Schon 2019 gab es temporäre "Wasserspiele" am Wiener Praterstern. Foto: LEX HALADA / AFP

Wien – Der Wiener Praterstern – also der Vorplatz des Bahnhofs – soll freundlicher werden. Der wenig einladende Verkehrsknotenpunkt wird mit Grünflächen, zusätzlichen Bäumen und Wasserspielen ausgestattet. Versprochen wird eine "coole Aufenthaltsoase". Baubeginn ist im Herbst, die Fertigstellung ist für Sommer 2022 geplant, sagten Planungsstadträtin Ulli Sima und Umweltstadtrat Jürgen Czernohorszky (beide SPÖ) am Freitag.

Wenn in Wien ein Synonym für einen eher trostlosen Platz mit bescheidener Aufenthaltsqualität gesucht wird, fällt rasch der Name Praterstern. Zwar zeichnet sich der Bahnhof selbst seit mehr als zehn Jahren durch ein modernes Ambiente aus, das Umfeld gilt aber als sozialer Brennpunkt. Für Debatten sorgte etwa das Alkoholverbot, das dort 2018 eingeführt wurde. Der Vorplatz hin zur Praterstraße, der vom Denkmal für den k. u. k. Marinekommandanten Wilhelm von Tegetthoff dominiert wird, gilt als Ort, an dem man bestenfalls in Bus oder Straßenbahn umsteigt.

Wasserspiel für Abkühlung

Das soll sich bald Zeit ändern. Die Verkehrsfläche an sich wird nicht reduziert, der Grünraum soll aber auf fast 8.000 Quadratmeter Fläche, die Zahl der Bäume auf fast 120 in etwa verdoppelt werden. Der Platz wird von einem Ring aus 2,5 Meter breiten, leicht erhöhten Pflanzenbeeten eingefasst. Sträucher sollen den Autoverkehr optisch reduzieren, ein Wasserspiel soll an Hitzetagen Abkühlung bringen.

Auch Sitzgelegenheiten bei den Bäumen sind vorgesehen, betonte Sima. Es handelt sich dabei um Betoneinfassungen mit Sitzschalen, die die elliptische Form des Pratersterns nachahmen – weshalb sie auf den Namen "Pratoide" getauft wurden. Die derzeit auf der Fläche stehenden Rankgitter für Pflanzen werden entfernt. Die ringförmige Stahlpergola muss nicht mehr weichen, denn sie wurde bereits im Sommer abgebaut. Insgesamt soll das Projekt 7,2 Millionen Euro kosten.

Neue Polizeistation, neues Lokal

ÖBB-Infrastrukturvorständin Silvia Angelo zeigte sich überzeugt, dass der künftig viel hellere Eindruck des Areals auch das subjektive Sicherheitsgefühl verbessern werde. Auch Bezirksvorsteher Alexander Nikolai (SPÖ) sah einen großen Gewinn für den Bezirk durch das "Facelifting" des Pratersterns. Auf diesem entsteht derzeit mittels Zubau auch eine neue Polizeistation sowie ein Restaurant. Das vegetarische Lokal "Habs Gut" im Bereich der früheren Polizeidienststelle soll im Herbst eröffnet werden. (APA, 19.2.2021)