Spätestens mit Februar beginnt normalerweise die Zeit der Bau-, Wohn- und Immobilienmessen. Heuer nicht, aus den bekannten Gründen; Veranstaltungen sind weiterhin verboten. In Dornbirn wurde die für Anfang März geplante Baumesse com:bau schon vor Monaten abgesagt. In der Event-Pyramide Vösendorf findet man zwar für April einen Termin für eine Hausbaumesse im Internet, doch auch die wird nicht stattfinden: Einerseits wegen der Corona-Bestimmungen, andererseits schlitterte der Organisator, das Veranstaltungsbüro Ing. Ferdinand Liendl e.U., in den Konkurs.

Die Wiener Immobilienmesse soll am 29. und 30. Mai stattfinden. Foto: Reed

In Wien hofft Veranstalter Reed stark auf den Mai: Für den sogenannten Wonnemonat hat man wieder erste Messen geplant. Zunächst soll es Anfang des Monats die "Ferienmesse", die man vom Jänner in den Mai verschoben hat, geben, gegen Ende des Monats dann auch die "Wohnen & Interieur" (26. bis 30. Mai), an den letzten beiden Tagen parallel zur "Wiener Immobilienmesse" (29. und 30. Mai). Beide Messen waren ursprünglich für März vor gesehen. Man erarbeite Konzepte für sichere Veranstaltungen, sagt Sprecherin Sigrid Kuhn, "aber es ist natürlich alles davon abhängig, wie sich das mit dem Virus weiterentwickelt".

Ganz ausgefallen ist heuer im Februar die "Bauen & Energie" in Wien, das hatte man aber schon zu Beginn des Vorjahres so geplant: Die Messe wechselt in den Herbst und heißt dann "Bauen & Wohnen" (heuer von 11. bis 14. November).

"BauZ!"-Kongress virtuell

Zeitgleich mit der "Bauen & Energie" fand in Wien bis 2020 stets auch der internationale Kongress "BauZ!" statt. Organisator Tobias Waltjen hat mit der WKO nun aber einen neuen Kooperationspartner gefunden. Der Kongress wird heuer am 24. und 25. März als virtuelle Veranstaltung über die Bühne gehen, kurz nach dem (auch virtuellen) B2B-Event "Future of Building" am 23. März. "Wir hätten gerne eine hybride Veranstaltung gemacht, aber die ist leider doppelt so teuer", sagt Waltjen zum STANDARD. Denn bei einer hybriden Veranstaltung fallen eben sämtliche Vor-Ort-Kosten und die Kosten für die Technik für die Online-Übertragung an. Das Thema des BauZ!-Kongresses lautet heuer "Im Quartier". (Martin Putschögl, 20.02.2021)