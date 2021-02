Jobausschreibung verrät Ambitionen des US-Konzerns schon an 6G arbeiten zu wollen

Mit dem iPhone 12 hat Apple den 5G-Standard bei ihren Produkten etabliert.

Foto: Apple

Mit dem iPhone 12 hat Apple 2020 ihre neueste Smartphone-Generation erstmals komplett 5G-tauglich gemacht. Die ferne Zukunft wird neue Standards benötigen und der US-Konzern will offenbar bei der Entwicklung vorne dabei sein.

Entwickler gesucht



Obwohl der viel beworbene Mobilfunkstandard 5G noch lange kein Standard ist, sorgt die zunehmende Verbreitung von 5G-Smartphones zumindest für eine theoretische Basis. Als Tech-Konzern muss man aber natürlich in die Zukunft blicken und eine Jobausschreibung von Apple, die von "Bloomberg" entdeckt wurde, beweist diese Theorie.

"Du wirst für die Arbeit an kommenden Mobilfunksystemen (6G) innovative Ideen vorschlagen und entwickeln, komplexe Simulationen durchführen und an Radio-Access-Network-Protokollen arbeiten." Die Anzeige spricht weiter von der Anforderung, "in Diskussionsforen teilzunehmen, die euphorisch gegenüber der 6G-Technologie sind."

Die Jobausschreibung ändert nichts an der Tatsache, dass 6G aktuell wohl nicht mehr als eine Idee ist, wie die Zukunft der mobilen Kommunikation aussehen könnte. Es wird wohl noch etwa zehn Jahre dauern, bis erste Devices mit diesem Standard ausgeliefert werden. Aktuell nutzt der Großteil der Nutzer noch 4G und das wird sich auch nicht so schnell ändern. (aam, 19.2.2021)