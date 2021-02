Die Anzahl der App-Installationen entspricht somit in etwa der Einwohnerzahl von Österreich

Foto: AFP/ODD ANDERSEN

Die aktuelle Hype-App Clubhouse kann einen neuen Download-Meilenstein verbuchen: Bis 16. Februar wurde Clubhouse in Apples App Store 8,1 Millionen Mal heruntergeladen, wie aus Daten des Marktforschers App Annie hervorgeht. Die Zahl der Clubhouse-Installationen entspricht somit fast der Einwohnerzahl Österreichs.

Das meiste Wachstum legte Clubhouse dabei vor allem im Februar hin, denn am 1. Februar war die Zahl der Downloads noch bei 3,5 Millionen gelegen. Vor allem im Vereinigten Königreich, Deutschland, Japan, Brasilien und der Türkei wurde den Marktforschern zufolge ein starkes Wachstum verzeichnet. Die Zahlen beziehen sich lediglich auf die iOS-Installationen, da die App noch nicht für Android verfügbar ist.

Foto: App Annie

Clubhouse ist eine App, in der Userinnen und User in virtuellen Räumen miteinander diskutieren – und zwar ausschließlich in gesprochener Sprache, ohne geschriebenen Text und ohne Video.

Neben der Reduktion auf das Betriebssystem iOS ist die Nutzung dadurch eingeschränkt, dass neue User die Einladung eines bestehenden Users brauchen. Gerade diese künstliche Verknappung könnte jedoch auch ein Grund für die steigende Beliebtheit sein. Hinzu kommt, dass sich prominente Unternehmer wie Elon Musk oder Mark Zuckerberg auf der Plattform tummeln.

Zugleich wurde verstärkt Kritik am mangelhaften Datenschutz in der App laut. Parallel dazu arbeiten Unternehmen wie Facebook und Google an vergleichbaren Plattformen. (red, 19.2.2021)