Wenn man sich fragt, welche gewerblichen Gebäude man in Wohnraum verwandeln kann, dann ist wahrscheinlich die Windmühle keine der ersten Antworten. Und doch hat sich Fabergé-Gründer Samuel Rubin in den 1950er-Jahren genau das mit einer Windmühle auf Long Island im US-Bundesstaat New York zur Aufgabe gemacht.