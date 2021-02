Foto: APA/HARALD SCHNEIDER

Am Donnerstag kam es bei A1 zu einem österreichweiten Netzausfall. Betroffen war das Festnetz-Internet, Telefonie und mobiles Internet funktionierten weiterhin. Wie sich später herausstellte, lag der Grund für den Ausfall in einer DDoS-Attacke: Bei einer solchen werden Server so lange mit Anfragen zugemüllt, bis sie schließlich zusammenbrechen. Der Netzausfall dauerte von 9.20 bis etwa 10.45 Uhr.

Nun verschickte das Unternehmen Mails an die betroffenen Kunden, um diesen eine Wiedergutmachung anzubieten: Mit einem Code lässt sich in den A1-Shops bis 27. Februar ein Rabatt im Ausmaß von zehn Prozent auf Zubehör ergattern, heißt es dort.

Kritik der Kunden

Die Rabattaktion stößt nicht nur auf positive Reaktionen. So kritisiert ORF-Journalist und -Moderator Dieter Bornemann die Intention des Unternehmens, aus dem Netzausfall Geschäft schlagen zu wollen.

Ein anderer Kunde bemerkt einen kleinen, aber markanten Tippfehler in der Mail. Denn so wurde bei der Abkürzung "DDoS" ausgerechnet das "S" klein geschrieben – und dieses steht ausgerechnet für das Wort "Service". Der Kundendienst reagierte darauf mit dem Hinweis, dass solche kleinen Fehler schneller passieren, als man denkt – man lege aber durchaus Wert darauf, Service weiterhin großzuschreiben. (stm, 19.2.2021)