Vor Kevin Spacey war Ian Richardson das Ekel in der Politik. In der britischen Originalfassung von "House of Cards" schmiedet er als Francis Urquart finstere Rachepläne. Die Macht ist mit ihm – ob sie will oder nicht. Zu sehen auf Arte.tv. Foto: Arte

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Peter Resetarits mit den Themen: Zu langes Warten auf einen ärztlichen Eingriff? / Barrierefreiheit versus Denkmalschutz. / Nachgefragt: Hat ein Zahnarzt unnötige, zu teure Behandlungen vorgenommen? Bis 19.00, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Mit Kunst gegen Lukaschenko Der friedliche Protest in Belarus wird zunehmend zu einem kulturellen Aufstand. Diktator Lukaschenko kämpft mit brutaler Gewalt gegen die Symbole der belarussischen Protestbewegung. Bis 20.00, 3sat

20.15 ZEITGESCHICHTE

Gulag – Stalins Lager des Terrors Die Doku-Reihe zeigt in drei Teilen die Geschichte des brutalen Zwangsarbeitssystems von 1917 bis 1957. Bis 23.25, ORF 3

20.15 GESCHÜTTELT

James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät (GB 1969, Peter Hunt) James Bond jagt den Stehaufschurken Blofeld (Teddy Savalas). Ein zu Unrecht verdammter Bond-Film – George Lazenby (die Brücke zwischen Sean Connery und Roger Moore) entspricht dem literarischen Vorbild Ian Flemings besser als sein Vorgänger und sein Nachfolger, Diana Rigg gehört zu den vielschichtigsten aller Bond-Gespielinnen. Bis 22.50, Servus TV

20.15 HEIMAT

Herbstmilch (BRD 1989, Joseph Vilsmaier) Schöne Tage im Niederbayern der 1930er- und 1940er-Jahre. Unsentimentales Biopic, von Kritik und Publikum geliebt. Bis 22.00, BR

21.45 GROSSE TOCHTER

Dämmerung über Burma (D/Ö 2015, Sabine Derflinger) Mit großen Bildern erzählt Sabine Derflinger die Lebensgeschichte der Österreicherin Inge Sargent (Maria Ehrich), die in den 1950er-Jahren in Burma lebte und 1962 ihren Mann durch einen blutigen Militärputsch verlor. Die Verfilmung des autobiografischen Romans zeigt, wie das Land zu einer Diktatur wurde. Bis 23.25, One

22.00 DOKUMENTATION

Jugend, Sex und Internet Über das Smartphone öffnet sich mit wenigen Klicks die Welt der Pornografie – auch für Kinder und Jugendliche. Bis 22.55, Arte

STREAMING

AM DRÜCKER

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo 40 Jahre nach dem Film erzählt Amazon Prime mit Jana McKinnon die Geschichte der drogensüchtigen Christiane F. neu. Dialoge wie Bildsprache sind auf junges Mainstreampublikum zugeschnitten. Das Ganze bleibt dadurch an der Oberfläche kleben. Amazon Prime

UREKEL

House of Cards Jahre vor David Finchers Remake mit Kevin Spacey als kriminellem Staatsoberhaupt gab es das englische Original von Andrew Davies. Erleben Sie Ian Richardson als rachsüchtigen Politiker, dem keine Schandtat zu schlecht ist, wenn es um Macht geht. Arte.tv

HOLDE JUGEND

Tribes of Europa Falls jemand die Gegenwart beklagt: Die Zukunft wird nicht besser. Zumindest wenn man dieser deutschen Serie glauben darf. Wir schreiben das Jahr 2074, die Welt ist im Krieg, es gilt das Recht des Stärkeren, Kiano, Liv und Elja müssen sich durchschlagen. Netflix

KOMPLIZIERT

Tell Me Your Secrets Die Tochter von Mary ist verschwunden, diese heuert einen Sexualstraftäter an, um sie zu suchen. Das allein ist schon schräg, aber es tun sich noch weitere dunkle Abgründe auf, so ergibt sich ein echt sehr finsterer Südstaatenthriller. Mit Amy Brenneman (The Leftovers). Amazon Prime (Doris Priesching, 19.2.2021)

Schon gehört?