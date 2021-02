Punkte sollen her. Foto: APA/EXPA/ROLAND HACKL

Das Heimspiel der Wiener Austria gegen den SCR Altach dürfte am Samstag (17.00 Uhr) schon ein Vorgeschmack auf die zweite Saisonphase in der Fußball-Bundesliga werden. Fehlen den Favoritnern bei fünf ausstehenden Runden im Grunddurchgang sechs Zähler auf den Platz in der Meisterrunde, kämpfen die Vorarlberger darum, vom Tabellenende wegzukommen. Für die Austria geht es auch um den ersten Erfolg vor heimischer Kulisse seit der zweiten Runde.

"Wenn wir darüber spekulieren wollen, noch in die Top Sechs zu kommen, müssen wir das Spiel gewinnen", sagte Peter Stöger vor der Partie. Seine Mannschaft müsse wieder "ordentlichen Fußball" zeigen, betonte der Austria-Trainer wiederholt. "Wir müssen von Start weg über 90 Minuten alles abliefern", so Stöger auch im Rückblick auf das jüngste 0:1 gegen Hartberg. Einen "Selbstläufer" gebe es gegen keinen Gegner in der Liga, hielt er fest.

Offensiv

Marco Djuricin und Christoph Monschein stehen für die Offensivabteilung zur Verfügung. Monschein ist nach seiner Bänderverletzung im Knöchel laut eigenen Angaben wieder "zu hundert Prozent fit". Für Aufregung bei den Austria-Fans sorgten jedoch Berichte, wonach der LASK den im Sommer ablösefreien Stürmer auf der Liste hat. Für Stöger ist diese Thematik kein Problem, wie er am Freitag festhielt. Dass Monschein wenige Monate vor Vertragsende auch mit anderen Parteien spreche, sei ein "normaler Zugang."

Die Altacher brachen am Freitag mit dem Bus nach Wien auf. Das zuletzt in Unterzahl gegen Rapid ermauerte 0:0 soll Auftrieb geben. "Wenn du weißt, dass du hinten zu Null spielen kannst, steigert das auch wieder das Vertrauen in das eigene Offensivspiel. Daher erwarte ich mir diesbezüglich einen Fortschritt", erklärte Trainer Alex Pastoor. Der Niederländer will in der Generali Arena mehr Kombinationen sehen. Die Austria, so Pastoor, sei im Normalfall "sehr defensiv eingestellt".

Philipp Netzer fehlt den Altachern verletzt, an seiner Stelle könnte Neven Subotic den Abwehrchef geben. Der 32-jährige Ex-Dortmund-Profi steht vor seinem Debüt in der Bundesliga.

Hartberger Zuversicht

Der TSV Hartberg nimmt unterdessen das Heimspiel am Samstag gegen die SV Ried voller Zuversicht in Angriff. In der Vorwoche gelang mit dem Auswärts-1:0 gegen die Wiener Austria der erste Sieg in diesem Kalenderjahr, nun soll der positive Trend gegen die Innviertler fortgesetzt werden.

Als Tabellen-Achter vergrößerten die Hartberger den Vorsprung auf Schlusslicht Admira auf sechs Punkte, ebenso groß ist der Rückstand auf Platz sechs, der zur Teilnahme an der Meistergruppe berechtigt. Die Oststeirer haben noch ein Nachtragsspiel in der Hinterhand. "Wenn wir unter die Top sechs kommen wollen, müssen wir richtig gut sein", erklärte Trainer Markus Schopp und wies auf die begrenzten budgetären Möglichkeiten seines Vereins hin. "Aufgrund der letzten Saison hat sich die Erwartungshaltung geändert, aber die Fakten haben sich nicht geändert."

Vor den Riedern zeigte der Steirer Respekt. "Sie haben nicht das auf dem Scoreboard, was sie sich verdient hätten. Ihre letzten Spiele waren immer an der Kippe." Für die Oberösterreicher gab es in diesem Jahr unter Neo-Trainer Miron Muslic drei Niederlagen und zwei Unentschieden. "Aber das ist eine Mannschaft, die extrem intensiven Fußball spielen und schnell umschalten möchte. Wir sind weit davon entfernt zu glauben, dass wir nach der Austria nun einen schwächeren Gegner haben", betonte Schopp.

Tiroler Lauf

Vor dem Heimspiel gegen den SKN St. Pölten spricht viel für ein neuerliches Erfolgserlebnis der WSG Tirol. Die Wattener sind als Tabellenfünfter das Überraschungsteam dieser Saison, während es bei den Niederösterreichern kriselt – die Bilanz des SKN aus den jüngsten sieben Runden steht bei vier Niederlagen und drei Unentschieden.

Dennoch warnte WSG-Coach Thomas Silberberger vor zu großer Siegessicherheit. "St. Pölten ist sicher nicht so schlecht, wie sie aktuell dastehen. Die Favoritenrolle ist vielleicht nicht so klar, wie es den Anschein hat." Allerdings habe sich St. Pölten "offensichtlich noch nicht als Mannschaft gefunden", merkte der Tiroler an. (APA, 19.2.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

TSV Hartberg – SV Ried

(Hartberg, Profertil Arena, 17.00 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 0:2 (a). Keine Ergebnisse 2019/20

Hartberg: Swete – Lienhart, Rotter, Luckeneder, Gollner – Kainz, Nimaga – Horvath, Ried, Flecker – Tadic

Ersatz: Sallinger – Tijani, Horvat, Schmerböck, Klem, Heil, Rakowitz, Chabbi, Rep

Es fehlt: Lema (im Aufbautraining)

Fraglich: Klem, Rep (angeschlagen)

Ried: Sahin-Radlinger – Meisl, Reifeltshammer, Boateng – Bajic, Ziegl, Nutz, Wießmeier, Lercher – P. Schmidt, Grüll

Ersatz: Gütlbauer – Stosic, Kerhe, Lackner, Canadi, Möschl, Sulley

Es fehlt: Satin (Muskelfaserriss)

* * *

WSG Tirol – SKN St. Pölten

(Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, 17.00 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 1:0 (a). 2019/20: 1:1 (h), 1:5 (a), 0:5 (h), 1:1 (a)

Tirol: Oswald – Koch, Behounek, Gugganig, Schnegg – Rogelj, Petsos, Celic, Rieder – Anselm, Baden Frederiksen

Ersatz: Ozegovic – Soares, Buchacher, Hager, Pranter, J. Gölles, Naschberger

Es fehlt: Dedic (Muskelfaserriss)

St. Pölten: Riegler – Steinwender, Luan, Drescher, Schulz – Booth, Pokorny, Luxbacher – Tetteh, A. Schmidt, Hugi

Ersatz: Strasser – Blauensteiner, Muhamedbegovic, Schütz, Tanzmayr, Davies, Metu

Es fehlen: Maranda (Adduktorenprobleme), Asadi (Mittelfußknochenbruch)

* * *

FK Austria Wien – SCR Altach

(Wien, Generali Arena, 17.00 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 0:0 (a). 2019/20: 2:0 (h), 2:2 (a), 0:2 (h), 2:1 (a).

Austria: Pentz – Teigl, Schösswendter, Palmer-Brown, Zwierschitz – Martel – Sarkaria, Fitz, Jukic, Wimmer – Pichler

Ersatz: Helac – Handl, Ebner, Grünwald, Zeka, Monschein, Djuricin

Es fehlen: Suttner (Seitenbandriss im Knie), Poulsen (Muskelfaserriss), Demaku (bei Young Violets)

Altach: Kobras – Oum Gouet, Subotic, Bumberger, Karic – Casar, Haudum, Fischer – Meilinger, Obasi, Bukta

Ersatz: Casali – Dabanli, Anderson, Zwischenbrugger, Tartarotti, Stefel, Maderner, Carando

Es fehlen: Schreiner (gesperrt), Netzer (Adduktoren)

Fraglich: Thurnwald (Leiste)