In Wiens Teststraßen sollen ungetestete Leiharbeiter selbst Nasen-Abstriche vorgenommen haben. Die anonymen Vorwürfe wurden dem Boulevard zugespielt, die Behörde dementiert

Um Personalengpässe während des Ausbaus der Testkapazitäten zu überbrücken, wurden in Wien kurzfristig auch Leiharbeiter für Hilfsdienste eingesetzt. Foto: APA/Helmut Fohringer

Wien – Am Donnerstag sorgte ein Bericht der "Kronen Zeitung" über mutmaßliche Missstände in Wiens Teststraßen für Aufregung. Unter Verweis auf anonyme Quellen wurde behauptet, der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) würde Leiharbeiter zu Dumpingpreisen anstellen, diese für medizinische Aufgaben wie Abstriche heranziehen und ihnen zudem selbst die Tests verweigern.

"Wien heute" berichtete ebenfalls über die Vorwürfe. ORF

Das Kleinformat veröffentlichte anonymisierte Chatprotokolle, in denen behauptet wird, dass Leiharbeitern, nachdem sie in der Teststraße die vorgeschriebenen Schutzmasken tragen mussten, beim Abnehmen derselben "das Blut aus der Nase gespritzt" sei.

Leiharbeiter nur für Hilfsdienste

Stadt Wien und ASB weisen diese Vorwürfe zurück. So seien zwar diese Woche tatsächlich noch in manchen Teststraßen Leiharbeiter eingesetzt worden, doch ausschließlich für administrative Aufgaben. Niemals hätten diese Nasenabstriche vorgenommen oder andere Tätigkeiten ausgeführt, für die eine medizinische Ausbildung nötig sei, betonte man im Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Allen werde täglich ein kostenloser Antigen- oder PCR-Test angeboten.

Beim STANDARD meldete sich ein Mitarbeiter der besagten Leiharbeitfirma, der in den Teststraßen Wiens arbeitete. Der Mann, der anonym bleiben will, dessen Name der Redaktion aber bekannt ist, behauptete, die Darstellung der "Kronen Zeitung" sei falsch. Er und seine Kollegen hätten nur administrative Hilfstätigkeiten erfüllt.

In Zukunft nur Rettungspersonal

Stadt Wien und ASB erklärten, dass die Teststraßen ab kommender Woche ohnehin nur mehr mit Personal der Rettungsorganisation besetzt seien. Man habe lediglich kurzfristig, zur Überbrückung personeller Engpässe aufgrund des raschen Ausbaus der Testkapazitäten auf Leiharbeiter zurückgegriffen. Mittlerweile bietet Wien neun Teststraßen im Stadtgebiet an. (ars, 19.2.2021)