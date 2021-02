Paul Tesarek und Bürgermeister Michael Ludwig im neuen Talkformat für W24. Foto: W 24 Katharina Schiffl

Vom ORF Wien hat sich Paul Tesarek mit Jahresende in Pension verabschiedet, nun kehrt er in stadteigenen und stadtnahen Medien wieder: Tesarek präsentiert ein gemeinsames TV-Format von W24 (Wien-Holding) und "Wiener Bezirksblatt" (Echo Medienhaus). Diesen Samstag um 19.40 Uhr startet die Gesprächsreihe mit Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Thomas Schäfer-Elmayer.

Die Auftraggeber W24 und "Bezirksblatt" kündigen am Freitagnachmittag in einer gemeinsamen Aussendung "ein Talkformat auf allen Plattformen, das in die Tiefe geht," an: "Der Ex-ORF-Wien-Anchorman stellt seine exzellente Interviewtechnik und journalistische Kompetenz unter Beweis und verleiht dem Talkformat Charakter, Charme und Schmäh."

Zusätzlich zur jeweils samstags geplanten Ausstrahlung auf W24 und w24.at seien alle Interviews sowie auch die weiteren Formate auf wienerbezirksblatt.at abrufbar und im reinen Audioformat als Podcast (auf iTunes, Spotify & Co) verfügbar. (red, 19.2.2021)