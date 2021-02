Schlager Foto: APA/KRUGFOTO

Der Schlager der 18. Fußball-Bundesliga-Runde wird wohl Aufschluss darüber geben, wie es um die Titelchancen von Rapid wirklich bestellt ist. Die zweitplatzierten Hütteldorfer treten am Sonntag beim drei Punkte voranliegenden Spitzenreiter Red Bull Salzburg an – ein Erfolgserlebnis in Wals-Siezenheim würde die Hoffnungen auf die erste Meisterschaft seit 2008 wachsen lassen, wie auch Trainer Dietmar Kühbauer bestätigte.

"Es kann schon helfen, wenn du hinfährst und ein gutes Ergebnis erzielst. Das kann neue Kräfte freisetzen", erklärte der 49-Jährige. Kühbauer wies darauf hin, dass noch die Punktehalbierung ansteht und es immer wieder Unwägbarkeiten etwa durch Verletzungen gebe. "Aber es würde uns im Kopf helfen, wenn wir ein gutes Resultat erzielen."

Zwei der jüngsten drei Kräftemessen mit den "Bullen" endeten mit einem Debakel. Im vergangenen Juni setzte es ein Heim-2:7, im Dezember verlor Rapid im Cup-Achtelfinale beim Serienchampion 2:6. Dazwischen wurde immerhin ein 1:1 erreicht. In den jüngsten 18 Bundesliga-Duellen gelang Rapid nur ein Sieg.

Wiedergutmachung

Man werde sich auf keinen Fall hinten einigeln, versprach Kühbauer. "Wenn du nur verteidigen willst, wird es schwierig, weil sie irgendwann das Loch finden", sagte der Rapid-Coach, der weiterhin auf den noch nicht ganz fitten Maximilian Hofmann verzichten muss. Dafür steht Kapitän Dejan Ljubicic wieder zur Verfügung.

Bei Salzburg fehlt neben Koita und Camara auch der verletzte Bernardo, Maximilian Wöber ist fraglich. Trainer Jesse Marsch freut sich nach der Niederlage gegen Villarreal auf die schnelle Gelegenheit zur Wiedergutmachung. "Nach so einem Spiel wie gestern, wo die Enttäuschung groß ist, ist es gut, wenn man gleich wieder ein großartiges Spiel hat", sagte der US-Amerikaner am Freitag.

Linzer Ambitionen

Der LASK will davor in Maria Enzersdorf Sieg Nummer acht gegen die Admira folgen lassen. Für die Südstädter gab es in den vergangenen Duellen gegen die Linzer nichts zu holen, auch im nächsten Vergleich am Sonntag (14.30 Uhr) spricht eigentlich alles für die Gäste. Die Athletiker wollen den dritten Tabellenrang halten, bei einer Niederlage von Rapid in Salzburg würden sie den Wienern im Genick sitzen. Die Admira ist aktuell wieder Schlusslicht der Liga.

Dominik Thalhammer wollte von einer klaren Ausgangslage nicht allzu viel wissen. "Die Admira zeigt sich im Frühjahr stark verbessert. Sie haben gute Transfers getätigt und einen Aufwärtstrend gestartet", wusste der LASK-Coach. Er hatte einst bei der Admira seine erste Station als Bundesliga-Trainer absolviert. Das Engagement in der Saison 2004/05 war freilich von nicht allzu langer Dauer. Nach knapp elf Monaten trennte sich der Club wieder vom damals 34-Jährigen.

Bei der Admira stellte man sich auf einer "Herausforderung" ein, wie Trainer Damir Buric anmerkte. Der LASK bringe "viele Tugenden mit, die eine moderne Fußballmannschaft auszeichnet. Die Linzer sind sehr gefährlich bei Standards und haben enormes Tempo". Bei den Südstädtern wollte man sich einen Plan zurechtgelegt haben. "Wenn wir unsere beste Leistung abrufen und keine Geschenke verteilen, können wir dagegenhalten", meinte Buric.

Bekannte

Sturm Graz und der WAC sehen sich heuer zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen. Das 0:0 im Nachtragsspiel läutete am 17. Jänner das Frühjahr in der Fußball-Bundesliga ein. Die Grazer verpassten damals den Sprung an die Tabellenspitze. Aktuell liegt Sturm neun Zähler hinter Spitzenreiter Salzburg auf Platz vier der Tabelle. Für die Wolfsberger ist das Auswärtsspiel in Graz am Sonntag (14.30 Uhr) die nächste Station im dichten Programm.

Als Sechster haben sich Michael Liendl und Co. zuletzt nach hinten ein wenig abgesichert. Sechs Punkte liegen zwischen den Lavanttalern und den ersten Verfolgern. Sturm ist für den WAC der auf dem Papier stärkste Gegner in den ausstehenden fünf Runden des Grunddurchgangs. Trainer Ferdinand Feldhofer meinte zur Ausgangslage: "Wir sind noch ganz weit weg davon, sicher in den Top Sechs zu stehen. Wir fahren über die Pack mit dem Ziel, das Punktekonto aufzufüllen." (APA, 19.2.2021)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

FC Admira – LASK

(Maria Enzersdorf, BSFZ-Arena, 14.30 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 0:4 (a). 2019/20: 0:1 (h), 0:1 (a).

Admira: Leitner – Malicsek, Datkovic, Bauer, Ostrzolek – Auer, Aiwu – Atanga, Kerschbaum, Starkl – Wooten

Ersatz: Hadzikic – Rath, Maier, Vorsager, Kronberger, Breunig, Hoffer

Es fehlen: Tomic (Knöchelbruch), Ganda (Aufbautraining), Babuscu (nach Knie-OP)

LASK: Schlager – Wiesinger, Trauner, Andrade – Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann – Gruber, Eggestein, Goiginger

Ersatz: Gebauer – Ramsebner, Renner, Müller, Grgic, Plojer, Balic

Es fehlen: Filipovic (Sprunggelenk), Karamoko (Muskelfaserriss), Reiter (Oberschenkel), Raguz (nach Kreuzbandriss)

Fraglich: Succar (Ferse)

* * *

SK Sturm Graz – Wolfsberger AC

(Graz, Merkur Arena, 14.30 Uhr). Bisheriges Saisonergebnis: 0:0 (a). 2019/20: 1:0 (a), 0:4 (h), 1:2 (h), 0:2 (a)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Nemeth, Wüthrich, Dante – Gorenc-Stankovic – Hierländer, Kiteishvili, Kuen – Yeboah, Jantscher

Ersatz: Schützenauer – Ingolitsch, Geyrhofer, Jäger, Ljubic, Shabanhaxhaj, Friesenbichler, Balaj

Es fehlt: Trummer (im Aufbautraining)

Fraglich: Jantscher (Fußverletzung)

WAC: Kofler – Baumgartner, Henriksson, Lochoshvili – Novak, Taferner, Sprangler, Scherzer – Liendl – Dieng, Joveljic

Ersatz: Kuttin – Pavelic, Peric, Giorbelidze, Stratznig, Wernitznig, Röcher, Vizinger

Es fehlen: Leitgeb (Wade), Peretz (Mittelfußknochenbruch)

* * *

Red Bull Salzburg – SK Rapid Wien (

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 17.00 Uhr). Bisherige Saisonergebnisse: 1:1 (a), 6:2 (h/Cup-Achtelfinale). 2019/20: 2:0 (a), 3:2 (h), 2:0 (h), 7:2 (a)

Salzburg: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – E. Mwepu, Junuzovic, Aaronson, Sucic – Daka, Berisha

Ersatz: Mantl – Affengruber, Farkas, Solet, Vallci, Bernede, Adeyemi, Okafor

Es fehlen: Bernardo (Knieverletzung), Koita, Camara (beide Doping-Sperre)

Fraglich: Wöber (Oberschenkelprobleme)

Rapid: Strebinger – Stojkovic, Greiml, Barac – Schick, D. Ljubicic, Petrovic, Ullmann – Knasmüllner, Kara, Ritzmaier

Ersatz: Gartler – Schuster, Grahovac, Arase, Demir, Fountas, Kitagawa

Es fehlen: Sonnleitner (Wade), Hofmann, Schobesberger, Dibon, Velimirovic (alle rekonvaleszent bzw. im Aufbautraining)