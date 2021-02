Einer der Arbeiter von Daniel Plainview ist vom Bohrgestänge erschlagen worden: Daniel Day-Lewis als Ölbaron in "There Will Be Blood", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Miramax

10.00 95. GEBURTSTAG

Friedrich Cerha – So möchte ich auch fliegen können(A 2006, Robert Neumüller) Die Doku aus dem Jahr 2006 begleitet Österreichs bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten von der Komposition seines Violinkonzerts über Probevorbereitungen bis zur Uraufführung des neuen Werks. Bis 10.45, ORF 2

10.05 DOKUMENTATION

Wo Bücher die Welt bedeuten: Italien, Ferrandina Mit seinem "Bibliomotocarro", einer himmelblauen, zu einem Häuschen umgebauten Ape, fährt der frühere Grundschullehrer Antonio La Cava durch die süditalienische Basilikata. Er bringt Bücher in kleine, abgelegene Orte mit dem Ziel, Kindern das Lesen näherzubringen. Bis 10.30, 3sat

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Norbert Hofer Fragen an den Dritten Nationalratspräsidenten und FPÖ-Klubobmann stellen Doris Vettermann (Kronen Zeitung) und Simone Stribl (ORF).

Bis 12.00, ORF 2

17.50 MAGAZIN

Twist: Adieu Cinema? Wie verändert sich das Kino? Werden die Menschen nach der Corona-Pandemie zurück in die großen Säle gehen, oder haben sie sich an die Verfügbarkeit von Filmen auf dem Sofa gewöhnt? Bis 18.25, Arte

20.15 DRAMA

There Will Be Blood (USA 2007, Paul Thomas Anderson) Daniel Plainview (Daniel Day-Lewis) findet im Westen der USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts Öl und wird zu einem mächtigen Ölbaron. Erst bei dem christlich-fundamentalistischen Prediger Eli Sunday (Paul Dano) stößt er an seine Grenzen. Paul Thomas Andersons wuchtige Filmparabel lässt einen immer wieder staunen. Bis 22.45, Arte

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Zwischen Virologie und Psychologie – Ist der Lockdown bis Ostern gerechtfertigt? Katharina Reich (Gesundheitsministerium), Gerald Gartlehner (Epidemiologe), Manuel Schabus (Psychologe und Neurowissenschafter), Kilian Albrecht (Sportmanager, ehemaliger Rennläufer), Danielle Spera (Jüdisches Museum, ehemalige Covid-Patientin). Bis 23.05, ORF 2

21.50 DISKUSSION

Links.Rechts. Mitte – Duell der Meinungsmacher Über Corona, Koalitionskrach und Sprachstreit diskutieren bei Katrin Prähauser der Publizist Henryk M. Broder, die stellvertretende Chefredakteurin des STANDARD Petra Stuiber, die Chefredakteurin des "Kurier" Martina Salomon und den Chefredakteur der "Kronen Zeitung"-Salzburg Claus Pandi. Bis 22.50, Servus TV

23.05 DRAMA

Nevrland(A 2019, Gregor Schmidinger) Der 17-jährige Jakob (Simon Frühwirth) lebt mit seinem Vater (Josef Hader) und seinem pflegebedürftigen Großvater (Wolfgang Hübsch) in engen Verhältnissen und hilft in einem Schlachthaus aus. Gepeinigt von Panikattacken, lernt er in einem Sex-Chat den Künstler Kristjan (Paul Forman) kennen. Schmidingers Spielfilmdebüt serviert die Selbst- und Sinnsuche eines jungen Mannes als eindrücklichen Höllentrip. Bis 0.30, ORF 2

23.15 MAFIATHRILLER

Suburra (I/F 2015, Stefano Sollima) Der italienische Regisseur hat sich mit der Mafiaserie Gomorrha nach dem Roman von Roberto Saviano einen Namen gemacht. In Suburra entwirft er ein Geflecht krimineller Machenschaften. Bis 1.25, 3sat