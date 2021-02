Die eingeweichten Bohnen abseihen, mit frischem Wasser (ca. 1 l) rund eine Stunde weichkochen.

In der Zwischenzeit den Sellerie und die Zwiebel fein würfeln, Kartoffeln und Zucchini in größere Würfel schneiden, die Karotten halbieren und in dickere Scheiben schneiden oder ebenfalls würfeln.