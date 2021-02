Liensberger hat ordentlich abgeräumt: Gold im Parallelrennen, Bronze im Riesentorlauf und nun Gold im Slalom. Foto: EPA/ANDREA SOLERO

Cortina d’Ampezzo – Unfassbar, aber Katharina Liensberger hat es tatsächlich geschafft. Die 23-Vorarlbergerin krönte ihre bisher schon fabelhafte Darbietung bei der Ski-WM in Cortina am Samstag mit Gold im Slalom. Nachdem sie bereits Gold im Parallelbewerb und Bronze im Riesentorlauf gewonnen hatte, nahm sie den Flow auch in den abschließenden Bewerb der Damen mit und holte nach Vincent Kriechmayr, Lara Gut-Behrami und Mathieu Faivre den zweiten WM-Titel bei der 46. Ausgabe. Sie holte erstes Slalomgold für Österreich nach Marlies Schilds Erfolg in Garmisch-Partenkirchen 2011, dabei hatte sie davor noch keinen Weltcupsieg gefeiert.

Liensberger setzte sich in 1:39,50 Minuten nicht weniger als exakt eine Sekunde vor der Slowakin Petra Vlhova, die bereits in der Kombi Silber gewonnen hatte, und 1,98 Sekunden (!) vor Mikaela Shiffrin durch. Vierte wurde die Schweizerin Wendy Holdener mit 2,34 Sekunden Rückstand.

Zu Ende gegangen ist damit die imposante Serie von Shiffrin. Die 25-jährige US-Amerikanerin verpasste auf der maximal 60 Prozent steilen Pista Druscié A ihre fünfte Slalom-Goldene bei Weltmeisterschaften nach Schladming 2013, Beaver Creek 2015, St. Moritz 2017 und Are 2019 en suite. Sie hatte im ersten Lauf als Vierte bereits 1,3 Sekunden auf Liensberger verloren.

Als zweitbeste Österreicherin fuhr Chiara Mair hinter der von 17 auf fünf nach vorne gestürmten Slowenin Andreja Slokar auf Platz sechs. Mair war im ersten Lauf noch Zehnte gewesen. Franziska Gritsch wurde Elfte.

Liensberger legte den Grundstein für ihren Erfolg mit Laufbestzeit im ersten Durchgang, in dem sie 0,3 Sekunden vor Vlhova lag. Sie war mit Startnummer eins ins Rennen gegangen und hatte einen famosen Lauf in den Schnee gelegt. Einen Fehler im Mittelteil hatte sie akrobatisch korrigiert. Im zweiten legte sie mit einer entfesselten Fahrt nach und vergrößerte ihren Vorsprung auf die ebenso mit Leidenschaft attackierende Vlhova.

Shiffrin hat mit ihrer vierten Medaille in Cortina insgesamt schon zehn WM-Medaillen gesammelt. Zuvor hatte die Ein-Frau-Show aus Vail in Colorado bereits Gold, Silber und Bronze und damit sämtliche Medaillen für die USA im Ampezzotal geholt. Insgesamt mehr Medaillen bei Weltmeisterschaften hatten bislang nur die Deutsche Cristl Cranz (12-mal Gold/gesamt 15), die Schwedin Anja PÄrson (7/13) und die Französin Marielle Goitschel (7/11) gewonnen.

Bereits im ersten Lauf gescheitert sind mit der Schweizerin Michelle Gisin die Siegerin am Semmering, die Italienerin Federica Brignone und Katharina Huber, die ausgehebelt und abgeworfen wurde.

106 Läuferinnen waren am Start, 60 durften auch im zweiten Durchgang noch einmal ran, 40 sind bereits am Vormittag gescheitert.

Am Sonntag steigt mit dem Herrenslalom (10 und 13.30 Uhr, ORF 1) die 13. und letzte Entscheidung der 46. Ski-WM. (Thomas Hirner, 20.2.2021)

Österreichs Slalom-Weltmeisterinnen:

1933 Innsbruck: Inge Wersin-Lantschner

1936 Innsbruck: Gerda Paumgarten

1950 Aspen: Dagmar Rom

1954 Aare: Trude Klecker

1962 Chamonix: Marianne Jahn

1978 Garmisch: Lea Sölkner

1993 Morioka: Karin Buder

2011 Garmisch: Marlies Schild

2021 Cortina Katharina Liensberger