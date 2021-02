Dieses Bild zeigt die letzte Etappe des komplizierten Landemanövers am Donnerstag. Die Aufnahme machte das raketengebremste Landemodul, aus dem der Rover an Seilen auf den Boden gelassen wurde. Nur wenige Minuten zuvor war das Modul mit 19.500 km/h in die obere Marsatmosphäre gerast und durch die Reibung und einen riesigen Fallschirm abgebremst worden.