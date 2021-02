"Profil" berichtet über Tochterfirma und Anwesen in Frankreich, laut Website war auch ORF-Manager bei Veranstaltung

Thomas Zach, Unternehmensberater und Sprecher der bürgerlichen Mehrheitsfraktion im ORF-Stiftungsrat im Sommer 2020 auf dem Küniglberg. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

"Profil" setzt seine Rechercheserie über Thomas Zach fort, den Unternehmensberater und Sprecher der bürgerlichen Mehrheitsfraktion im ORF-Stiftungsrat: In der neuen Ausgabe berichtet das Magazin aus der "Kurier"-Gruppe über eine französische Beratungsfirma Zachs neben dessen Wiener Beratungsunternehmen Zacon und ein Anwesen Zachs in Südfrankreich, in das er zu Seminaren etwa mit dem stellvertretenden ORF-Finanzdirektor Roland Weißmann und mehrfach Bundesheer-Brigadier Gustav Gustenau lud.

Der Sprecher der ÖVP-nahen Stiftungsräte spielt eine Schlüsselrolle bei der Bestellung des Generaldirektors oder der ORF-Generaldirektorin im August 2021 und jener der übrigen Direktoren im September für die Amtszeit ab 1. Jänner 2022.

Weißmann, Schellhorn, Gustenau

Auf der Webseite der französischen Beratungsfirma Zacon, Zacon.fr, finden sich Ansichten der "Domaine de la Chevalinière" in der Nähe von Toulouse, die laut "Profil" auch zu mieten war, und der Seminare dort. Im Juni 2019 referierten etwa laut Website Weißmann über die Zukunft des ORF und öffentlich-rechtliche Anstalten auf dem Scheideweg, Franz Schellhorn (Agenda Austria) über die Italien als Gefahr für die Eurozone und Brigadier Gustenau, Stammgast wie in den Vorjahren, analysierte Europa ohne nähere Detaillierung auf der Seite.



Über Reisekosten machte Weißmann auf "Profil"-Anfrage keine Angaben, Zach habe die Fragen von "Profil" zu den Frankreich-Aktivitäten nicht beantwortet. Die Website zacon.fr sei nach der Anfrage zunächst vorübergehend ganz aus dem Web verschwunden, sie ist inzwischen wieder abrufbar. Das Magazin titelt vom "Château Zach".

Ein Jahr davor war laut Zacon.fr aus dem Mediensektor Gerhard Riedler Referent bei einem Seminar, damals gerade Vermarktungschef des Red Bull Media House und ehemaliger Mediaprint-Geschäftsführer – Riedler referierte damals über die Lage der Tageszeitung im digitalen Zeitalter. 2017 nahm aus dem Kommunikationsbereich Alisa Türck, Geschäftsführerin der Hamburger Agentur pilot, teil. Die deutsche Agentur war da gerade aus ihrer Partnerschaft mit der Wiener Mediaagentur Media.at wieder ausgestiegen.

Die Wirecard-Connection

Das Magazin berichtete in den vergangenen Wochen über einen mehrjährigen Auftrag von Wirecard an die gemeinsame Beratungsfirma Gradus Proximus von Zach und seinem früheren Kabinettskollegen Christoph Ulmer; Wirecard zahlte demnach über vier Jahre 300.000 Euro für Social-Media-Reports. Der untergetauchte Wirecard-Finanzvorstand Jan Marsalek sei zu mehreren Essen mit Entscheidungsträgern in der Agentur eingeladen gewesen, das Magazin berichtete auch von einem längeren Termin mit Marsalek und der Vermittlung eines israelischen Verschlüsselungsspezialisten.

Zach war nach seiner Tätigkeit im Innenministerium und vor der Gründung der Beratungsfirmen Vorstand der Österreichischen Staatsdruckerei. (red, 20.2.2021)