Foto: APA

Klagenfurt – Austria Klagenfurt hat am Sonntag im Vergleich mit den anderen aufstiegswilligen Fußball-Clubs der 2. Liga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Steffen Hofmann verpatzte als Coach von Nachzügler Rapid II seinem einstigen Rapid-Coach Peter Pacult dessen Heimdebüt. Die Wiener drehten das Match nach 1:2-Pausenrückstand und feierten mit 3:2 in der 15. Runde den dritten Saisonsieg. Die sechstplatzierten Kärntner verpassten es damit, näher an Innsbruck, den Vierten, heranzurücken.

Klagenfurt kam durch ein Eigentor des Rapidlers Fabian Eggenfellner (19.) zum 1:1, Oliver Strunz hatte die Gäste früh in Führung gebracht (6.). Herbert Paul sorgte noch vor dem Wechsel für die programmgemäße Führung der Austria (42.). Doch Adrian Hajdari (56.) und Dragoljub Savic (70.) bescherten mit ihren Treffern auf dem neuverlegten Rasen des EM-Stadions den Heimischen ein unerwartetes Ende.

GAK verliert in Kapfenberg

Bereits am Samstag hatte der GAK beim Kapfenberger SV ein 1:3 (1:2) kassiert. Damit liegen die Grazer weiter zwei Punkte hinter Wacker Innsbruck. Da Lafnitz, Liefering und BW Linz, die ersten drei der Tabelle der 2. Liga, nicht aufsteigen dürfen oder wollen, haben die Tiroler den Platz inne, der ein Relegationsspiel gegen den Bundesligaletzten bringt.

In Kapfenberg brachte Leo Mikic die Gastgeber in Führung. Nach dem Ausgleich durch Dominik Hackinger nach schöner Kombination (35.) erzielte Levan Eloshvili mit der letzten Aktion vor dem Pausenpfiff den neuerlichen Führungstreffer. Marvin Hernaus fixierte in der 95. Minute den Endstand. Mit dem dritten Sieg in Serie verbesserte sich der KSV auf Rang zehn.

Im zweiten Spiel des Tages feierte Dornbirn durch ein Tor von Tom Zimmerschied (43.) einen 1:0-(1:0)-Sieg beim FAC. Für die Wiener war es die vierte Niederlage hintereinander.(APA, 21.2.2021)