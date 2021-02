Weltmeisterin. Foto: AFP/KACIN

Pokljuka – Lisa Hauser hat am Sonntag bei der Biathlon-WM von Pokljuka die Goldmedaille im Massenstart gewonnen. Die 27-Jährige traf 20 Mal ins Schwarze und setzte sich klar vor den zwei Norwegerinnen Ingrid Landmark Tandrevold und Tiril Eckhoff durch.

Hauser avancierte damit zur ersten österreichischen Biathlon-WM-Goldgewinnerin, bei den Männern gab es bisher durch Wolfgang Rottmann 2000 im Einzel und Dominik Landertinger 2009 ebenfalls im Massenstart auch erst zwei.

Auf der letzten von fünf 2,5-km-Runden kam sie aus dem Lachen nicht mehr heraus, sie klatschte mit den ÖSV-Betreuern ab. "Es ist unglaublich, so schön", sagte Hauser im ORF. "Vier Mal null war die Grundvoraussetzung. Die letzte Runde konnte ich sogar genießen. Das ist unreal. Ich habe so eine Gaudi, das werde ich jetzt genießen."

In Slowenien hatte Hauser auch schon Silber mit der Mixed-Staffel und in der Verfolgung geholt. Bereits ihr Vizeweltmeistertitel im Jagdrennen war historisch gewesen, schließlich hatte es zuvor in der 37-jährigen Geschichte von Frauen-Weltmeisterschaften 1984 durch Andrea Grossegger erst eine ÖSV-Medaille gegeben. "Es ist alles irrsinnig, was da abgeht. Ich probiere es bestmöglich zu genießen", rang Hauser vor der Siegerehrung nach Worten.

Volltreffer

Im Einzel von Pokljuka hatte Hauser vor einigen Tagen als Vierte eine weitere Medaille nur knapp verpasst. Im finalen Bewerb der besten 30 der WM und des Weltcups sorgte die seit Jahresbeginn dank verbesserter Laufform auf einer Erfolgswelle schwebende Topschützin nun aber für eine wahre Sternstunde.

Mit 20 Volltreffern diktierte sie das 12,5-km-Rennen von Beginn an mit, setzte sich nach dem zweiten Schießen an die Spitze und lief schließlich als einzige fehlerfreie Athletin im gesamten Erfolg über 20 Sekunden vor Tandrevold (1 Strafrunde) und der in Pokljuka schon mehrfach vergoldeten Weltcupführenden Eckhoff (3) zu einem deutlichen Sieg. Dabei dachte Hauser auch an ihren Einzel-Wettkampf: "Ich habe gedacht, mach es nicht so wie im Einzel und verballere nicht die letzten zwei, und dann habe ich eine ruhige Serie heruntergeschossen."(luza, APA, 21.2.2021)

Ergebnisse Biathlon-WM vom Sonntag in Pokljuka:

Massenstart, Frauen (12,5 km):

1. Lisa Hauser (AUT) 36:05,7 Min. (0 Strafrunden=Schießfehler)

2. Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) +21,7 Sek. (1)

3. Tiril Eckhoff (NOR) +23,0 (3)

4. Marte Olsbu Röiseland (NOR) +23,6 (1)

5. Lisa Vittozzi (ITA) +48,9 (1)

6. Franziska Preuß (GER) +52,6 (2)

Weltcup-Gesamtstand nach 19 Rennen:

1. Eckhoff 803 Punkte

2. Hanna Öberg (SWE) 765

3. Röiseland 759

4. Hauser 679

Weiter:

22. Dunja Zdouc 267

38. Julia Schwaiger (beide AUT) 161