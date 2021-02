18.30 MAGAZIN

Meryn am Montag: Wer hilft den Kindern? Der Fernseharzt Siegfried Meryn spricht mit der Psychotherapeutin Martina Leibovici-Mühlberger über psychotherapeutische Belastungen während der Corona-Krise.

Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Gott, Ehre, Vaterland Jedes Jahr am 11. November verwandelt sich die Innenstadt von Warschau in ein weiß-rotes Fahnenmeer. Zehntausende Rechte skandieren auf dem sogenannten "Unabhängigkeitsmarsch" Parolen gegen Immigranten, Homosexuelle und Liberale. Für den 41-jährigen Pawel ein Höhepunkt des Jahres – doch die politische Situation in Polen ist angespannt, und es kommt zu einer Straßenschlacht.

Bis 20.10, Arte

20.15 HORRORVORSTELLUNG

Du lebst noch 105 Minuten (Sorry, Wrong Number, USA 1948, Anatole Litvak) In Anatole Litvaks New York des Jahres 1948 ist der Tag kaum heller als die Nacht. Dunkelheit umspielt das Geschehen, düster sind die Charaktere: Da ist eine hysterische, ans Bett gefesselte Kranke (Barbara Stanwyck), ein reicher, herrschsüchtiger Vater, ein blutjunger, vom Geld geblendeter Ehemann (Burt Lancaster) und ein aufrichtiger, leider aber geldgieriger Diener seines Herrn. Durch eine Fehlschaltung am Telefon erfährt Stanwyck von einem Mordplan. Sie ahnt, dass sie selbst gemeint ist, und versucht – anfangs noch zornerfüllt, später nur noch verzweifelt –, Hilfe herbeizuschaffen. Ein derart böses Vorhaben provoziert eskalierende Todesangst und das schlimmstmögliche Ende: "Tut mir leid, falsch verbunden!" Bis 21.40, Arte

Foto: arte, 2002 Paramount Pictures

20.15 UMWELT

Themenmontag: Bio aus China Zu den größten Bio-Importeuren in Europa zählt China. Damit allein ist schon klar, dass Bio nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat, denn alles muss rund um den Globus verschifft oder geflogen werden, bis es in unseren Regalen landet. 21.00 Bio für alle: Bio ist heute vor allem ein Riesengeschäft, und da verwundert es einen nicht, dass die großen Player der Ernährungsindustrie aufgesprungen sind. 21.50 Mehr Bio durch Corona? Eine Doku stellt die Frage nach dem Gesundheitsschub durch die Pandemie. Eine Gesprächsrunde klärt um 22.25 Uhr Detailfragen.

Bis 23.15, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Themen: Inside Demo – Die Welt der Corona-Leugner. / Pandemie hinter Gittern. / Notizen an Tobias – Wie Eltern mit dem Suizid ihres Kindes umgehen.

Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen: Kunst und Klage – ein afroamerikanisches Vermächtnis im New Museum New York. / Zwischen Shake speare und Lindenberg – Senkrechtstarter Jan Bülow in Porträt und Gespräch. / Fast oder Fair – der Vintage-Boom. / Dokumentation Ikonen Österreichs – Ländliche Lebenswelten? Bis 0.00, ORF 2