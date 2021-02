"Starmania"-Jurorin Ina Regen. Foto: ORF/Ramstorfer

Hier kommen die Mediennews vom Wochenende:

ORF-Castingshow: "Dieter Bohlen ist ein abschreckendes Beispiel" – Musikerin Ina Regen klopft in der Neuauflage von "Starmania" Kandidaten auf ihre Startauglichkeit ab – ohne Menschenverachtung à la "DSDS"

Forum zum Sonntagskrimi: Bönisch am Pranger, Faber verliebt: Wie sehen Sie den neuen "Tatort" aus Dortmund? - Bei den Ermittlungen in "Heile Welt" wird das Team mit Rassismus, Polizeigewalt und Fake News konfrontiert

Südfrankreich und der Küniglberg: ORF-Stiftungsrat Zach und seine Seminare bei Toulouse – "Profil" berichtet über Tochterfirma und Anwesen in Frankreich, laut Website war auch ORF-Manager bei Veranstaltung

Blattsalat: Gefahr Linksfeminismus – Die Mannessorgen von "Zur Zeit" – Eine Gefahr, die unsere Gesellschaft insgesamt bedroht, zeigte neulich, wie so oft, wieder einmal "Zur Zeit" auf

TV-Tagebuch: Unerwartete Geschlechterbilder: Vorbild Inga Lindström – In "Lilith und die Sache mit den Männern" wird sie Notfall um Notfall lösen, dazwischen wechselt sie den platten Autoreifen von Magnus, der das natürlich nicht selbst kann

Jubiläum: "Dalli Dalli" kommt zurück: ZDF plant Neuauflage mit Johannes B. Kerner – Die Aufzeichnung der Show soll im Mai stattfinden

Chartstürmer: Facebooks News-Blockade in Australien führt zu Ansturm auf Rundfunk-App – Australiens "ABC News" klettert von Platz 400 auf Platz 3, nachdem Facebook sämtliche Nachrichtenbeiträge sperren ließ

Switchlist: There Will Be Blood, Links.Rechts.Mitte, Im Zentrum, Wo Bücher die Welt bedeuten, Nevrland, Suburra: TV-Tipps für heute Abend

