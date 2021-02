Der deutsche Botschafter in Österreich, Ralf Beste, rechtfertigte bei Martin Thür in der "ZiB 2" die Grenzkontrollen

Der deutsche Botschafter in Österreich, Ralf Beste, am Sonntag in der "ZiB 2" bei Martin Thür. Foto: Screenshot

Weit sind wir gekommen! Oder vielmehr, gebracht habe es "die Pandemie", sagte der deutsche Botschafter in Österreich, Ralf Beste, Sonntagabend im "ZiB 2"-Interview mit Martin Thür – eine höchst diplomatische Bemerkung. Denn es ist vielmehr reines Menschenwerk, wenn auf deutscher Seite angesichts des tückischen Virus in seiner südafrikanischen Variante ein Papierkrieg wiederauflebt, der – wenn auch wohl nur vorübergehend – an Reisen in den Ostblock vor Jahrzehnten erinnert.

Acht bis neun verschiedene Zettel brauche er, um seinen Arbeitsplatz in Bayern zu erreichen, hatte im Beitrag davor der systemrelevante Tiroler Altenbetreuer Markus Reiter aus Niederndorf am Inn geschildert. Und sollte er, negativ auf Corona getestet und mit allen Unterlagen ausgestattet, die elektronische Voranmeldung verschwitzt haben, hieße es umkehren.

ORF

Gleich eindämmen wäre besser gewesen

Derlei Ungemach gehe mit Ausnahmegenehmigungen eben einher, die Alternative wäre das komplette Schließen der Grenze gewesen, kommentierte Beste – auf dem Revers trug er einen Sticker mit deutscher und österreichischer Fahne. Auf die Frage Thürs, warum man sich im Personenverkehr zwischen Deutschland und Tirol nicht auf das Wesentliche, den negativen Corona-Test, konzentriere, antwortete er ausweichend.

Was er der Klarheit halber hätte sagen können, nahm ihm anschließend Im Zentrum der Epidemiologe Gerald Gartlehner ab. Sinnvoll, um die Ausbreitung der Südafrikamutation (mit all ihren Folgeerscheinungen) zu verhindern, wäre eine Maßnahme hierzulande gewesen, erläuterte dieser: rechtzeitige Quarantäne im Tiroler Bezirk Schwaz. Ganz undiplomatisch, das hätte wirklich geholfen! (Irene Brickner, 22.2.2021)