Deutliches 58:81 gegen Ungarn zum Abschluss in "Blase" in Kiew

Foto: EPA

Kiew/Wien – Österreichs Basketball-Herren haben am Sonntagabend auch das sechste und letzte Spiel in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2022 in der Gruppe F verloren. Das zweite Aufeinandertreffen mit Ungarn binnen 48 Stunden endete 58:81 (30:38). Rasid Mahalbasic, Marvin Ogunsipe und Bogic Vujosevic (je 10) führten die ÖBV-Auswahl in der "Blase" in Kiew als Scorer an.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel mit einer knappen rot-weiß-roten Führung (18:16) übernahm Ungarn das Kommando und fuhr letztlich völlig ungefährdet den 43. Erfolg im 59. Nachbarschafts-Duell ein. Bei Österreich schien einfach die Luft draußen zu sein.

Dem ÖBV-Team fehlte mit Ulm-Legionär Thomas Klepeisz der Topscorer der Freitag-Partie (81:83 n.V. ebenfalls gegen Ungarn). Valentin Bauer (Klosterneuburg) gab sein Quali-Debüt und verbuchte seine ersten Punkte (3) im Nationalteam. Für den 21-jährigen Erol Ersek (FC Bayern Basketball) waren sieben Zähler eine persönliche Bestleistung in der Herren-Auswahl.

Die Ukraine besiegte Slowenien mit 70:65. Im letzten Spiel der Gruppe F treffen am Montag die "Bubble"-Gastgeber auf Ungarn. Gewinnen die Magyaren, holen sie Platz eins. (APA, 21.2.2021)