Kryptowährung lange im Rally – auch die Kurse vieler anderer Digitalwährungen zogen an

Der Bitcoin hebt weiter ab. Foto: gpi

Bitcoin geht auf seiner Rekordjagd erst einmal die Luft aus. Der Kurs ist am Montag um zwei Prozent auf 56.260 Dollar (46.346,49 Euro) gefallen. Die älteste und wichtigste Cyberwährung hatte am Sonntag auf der Handelsplattform Bitstamp ein Rekordhoch von 58.354 Dollar markiert. Am Freitag waren laut Datenanbieter CoinMarketCap alle im Umlauf befindlichen Bitcoin erstmals zusammen mehr als eine Billion Dollar wert gewesen. (APA/dpa, 22.2.2021)