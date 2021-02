Burberry

Burberry übertrug die erste Männershow des Unternehmens unter Kreativchef Riccardo Tisci nicht nur auf Instagram und der Website der Marke, sondern auch wie in der vergangenen Saison auf der Streaming-Plattform Twitch. Präsentiert wurde die in Beige- und Brauntönen gehaltene Herbstkollektion im Flagship-Store der Marke in der Londoner Regent Street. Die mit Rucksäcken und Regenschirmen bepackten Models sahen aus, als seien sie jederzeit für einen Ausflug aufs Land bereit, die Kleider und Röcke? Ein Zugeständnis an eine junge Generation, die auf Geschlechtergrenzen pfeift.





Victoria Beckham, mit ihrer Familie neuerdings in Miami sesshaft (Ehemann David ist Mitinhaber des Fußballclubs Inter Miami), zeigte ihre Kollektion einige Tage vor dem offiziellen Beginn der London Fashion Week: Die uniformhaften Jacken und Hosen und die transparenten Kleider dürften in London wie in Florida funktionieren.





Sie gehörte zu jenen, die die britische Regierung in einem offenen Brief dazu aufforderten, die britische Modebranche in der Zeit nach dem Brexit stärker zu unterstützen – die Designer haben aufgrund der Restriktionen Probleme, ihre Kollektionen fertigzustellen. Vivienne Westwood, seit Jahren für ihr Umweltengagement bekannt, lieferte eine Kollektion ab, die sich ganz dem Rokoko-Maler François Boucher verschrieben hat.

Designerin Roksanda Ilinčić ließ ein iPhone-Video drehen – im Landhaus der 84-jährigen Schauspielerin Vanessa Redgrave. Sie rezitiert darin ein Shakespeare-Sonett, in den Nebenrollen: Redgraves Tochter Joely Richardson, und Enkelin Daisy Bevany. Die Botschaft: Die seidenen Oversize-Kleider von Roksanda können Generationen übergreifend getragen werden. Übertragen wurde das Video nicht nur im Internet, sondern auch auf den Fassaden unterschiedlicher Londoner Gebäude.





Ihre Zuckerwatte-Kleider sind wie gemacht für Post-Pandemie-Zeiten: Molly Goddards bunten Tüllkleider, die mit Mascherln besetzten Kleider und Pullunder versprühen in komplizierten Zeiten Optimismus.





Die irische Designerin Simone Rocha feiert das zehnjährige Jubiläum ihres Labels und ist heuer Kooperationspartnerin von H&M: Ihre eigene Kollektion wurde in der St. John's Parish Church gezeigt. Die Entwürfe aus gerüschten Lederjacken und Tüllkleidern? Wäre was für rebellisch gestimmte Ballerinas.





(red, 24.2.2021)