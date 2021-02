Aus Österreich "raus-" und ins Urlaubsland "reinimpfen": Die Liste an Destinationen, die Geimpften die Einreise erleichtern, wird länger. Foto: imago/Steve Bauerschmidt

Wir wollen wieder reisen, besser heute als morgen. Aber nach wie vor wird von offizieller Seite von touristischen und nicht notwendigen Reisen abgeraten. Reisewillige setzen daher große Hoffnungen auf die Möglichkeit, mit der Impfung wieder mehr Reisefreiheiten zu erlangen. Nicht nur die: Auch die Branche hofft auf einen standardisierten Impfpass, der von österreichischen Reisebüros und dem Flughafen Wien immer lauter gefordert wird.

Während hier noch keine Entscheidung gefallen ist und auch das Impfprogramm nur schleppend vorangeht, preschen immer mehr Länder vor und lassen Geimpfte und Genesene bereits ohne größere Auflagen einreisen oder planen, dies in Bälde zu tun.

Hier ein aktueller Überblick:

Island

Geimpfte Reisende können ab dem 1. Mai 2021 die Einreisebeschränkungen Islands umgehen, die Covid-19-Tests und Quarantänemaßnahmen beinhalten. Die Bescheinigungen können in Papier- oder elektronischem Format ausgestellt werden.

Island Foto: imago images/alimdi

Wer die Viruserkrankung bereits hatte, kann das mit einem mehr als 14 Tage alten positiven PCR-Test oder einem Antikörpertest nachweisen. (Mehr Infos hier.) Bereits Geimpfte brauchen ein Impfzertifikat. Dieses muss Informationen wie Name, Daten oder Impfstoff enthalten und in mindestens einer dieser Sprachen vorliegen: Isländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Englisch oder Französisch. (Weitere Infos hier.) Es gilt zusätzlich die Pflicht, sich vor der Einreise online zu registrieren.

Moldau

Eine ähnliche Regelung gilt auch für die Republik Moldau. Das zwischen der Ukraine und Rumänien gelegene Land führt eine seit Monaten immer kürzer werdende Liste von Ländern, aus denen die Einreise generell verboten ist. Österreich wurde per 4. Jänner als "grünes Gebiet" eingestuft, somit ist die Einreise für Österreicher erlaubt. Personen, die gegen Covid-19 geimpft sind und über ein offizielles Zertifikat verfügen, müssen bei Einreise in die Republik Moldau nicht in Quarantäne, egal aus welchem Land sie einreisen, heißt es dazu auf der Seite des Außenministeriums.

Madeira

Die Urlaubsinsel verzichtet auf die Vorlage eines negativen PCR-Tests für Reisende, die bereits vollständig geimpft sind. Die Impfbescheinigung muss laut Tourismusbüro in englischer Sprache vorliegen und wichtige Daten wie Name, Geburtsdatum, Art des Impfstoffs und Impfdatum enthalten.

Madeira Foto: imago images/Martin Bäuml Fotodesign

Die Testpflicht entfällt außerdem für Personen, die eine Corona-Infektion in den vergangenen 90 Tagen bereits durchgemacht haben und dies mit einer ärztlichen Bescheinigung belegen können. Alle anderen Besucher der Insel müssen weiterhin einen negativen PCR-Test vorlegen.

Infos: http://www.visitmadeira.pt/en-gb/useful-info/corona-virus-(covid-19)/information-to-visitors-(covid-19)

Estland

Seit 2. Februar 2021 können Personen, die in den letzten sechs Monaten gegen Covid-19 mit dem Impfstoff eines der neun globalen Impfstoffhersteller geimpft wurden oder sich in den letzten sechs Monaten mit dem Virus angesteckt haben und deren vollständige Genesung von einem Arzt bestätigt wurde (Vorlage eines Gesundheitszertifikates ist erforderlich), ohne jegliche Einschränkungen in Estland einreisen.

Weiterführende Informationen findet man auf der Homepage der österreichischen Botschaft Tallinn

Polen

Die polnische Regierung hat die zehntägige Quarantänemaßnahme für Personen, die gegen Covid-19 geimpft sind, aufgehoben, berichten Business Traveller und ÖAMTC übereinstimmend. Auf der Website des Außenministeriums ist dieser Hinweis (Stand 22.2.2021, 11 Uhr) noch nicht zu finden. Reisende können die Selbstisolation schon jetzt umgehen, indem sie ein negatives Covid-19-Testzertifikat vorlegen, das innerhalb von 48 Stunden vor dem Überschreiten der polnischen Grenze ausgestellt wurde.

Rumänien

Auch in diesem Land wurde die Testpflicht unter anderem für Reisende aufgehoben, die nachweislich geimpft (die zweite Dosis muss mindestens zehn Tage zurückliegen) oder in den vergangenen 90 Tagen von Corona genesen sind. Bei überstandener Infektion müssen mindestens 14 Tage ab Testergebnis bis Einreise verstrichen sein.

Rumänien Foto: imago/Westend61

Die Einreise nach Rumänien (aus Österreich kommend) ist derzeit allerdings nur eingeschränkt erlaubt und abhängig davon, ob Österreich auf der gelben Liste der rumänischen Gesundheitsbehörde aufscheint. Falls Österreich auf dieser Liste aufscheint, gilt laut Außenministerium eine vierzehntägige Quarantänepflicht (Heimisolation). Seit 12.2.2021 ist bei der Einreise nach Rumänien zusätzlich auch ein negativer PCR-Test notwendig. Ausnahmeregelung: bei einem Aufenthalt von weniger als 72 Stunden. Dann aber nur mit einem PCR-Test (negativ), der weniger als 48 Stunden alt sein darf.

Georgien

Das Land im Kaukasus erlaubt die uneingeschränkte Einreise auf dem Luftweg für Personen, die vollständig (zwei Impfdosen) gegen das Virus geimpft sind und einen Nachweis darüber haben. Alternativ kann ein negativer PCR-Test (nicht älter als 72 Stunden) bei der Einreise vorgelegt werden, dazu kommt ein weiterer PCR-Test am dritten Tag nach der Einreise.

Weitere Infos: https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/georgien/

Seychellen

Auch auf die Seychellen dürfen Österreicher reisen. Denn Österreich steht auf der Liste jener Länder, von denen aus eine Einreise erlaubt ist – siehe hier. Es gibt laut Außenministerium keine Quarantänepflicht, der PCR-Test darf allerdings nicht älter als 72 Stunden sein.

Seychellen Foto: imago/Steve Bauerschmidt

Was die Impfung angeht, gilt: Die Impfung muss vollständig sein (also aus zwei Impfdosen bestehen), und es müssen mindestens zwei Wochen seit dem Impftermin vergangen sein. Nachzulesen hier. Kinder benötigen keine Impfung. Alle Reisenden müssen sich zwecks Einreisegenehmigung auf einer Website registrieren. Erst nach Erhalt der Genehmigung ist eine Einreise möglich. Näheres dazu auf der Website des Außenministeriums.

Mauritius

Ein weiterer Inselstaat im Indischen Ozean, Mauritius, hat am 26. Jänner 2021 zudem darüber informiert, wie das eigene Impfprogramm ablaufen soll und dass es auch in Mauritius bald möglich sein wird, ohne Einschränkungen einreisen zu dürfen, wenn man die ganze Impfung vorweisen kann, heißt bei Travelnews.

Mauritius Foto: imago stock&people

Reisen nach Mauritius sind dem Außenministerium zufolge erlaubt. Bei der Einreise muss ein negativer PCR-Test, der nicht älter als sieben Tage sein darf, vorgelegt werden. Weiters muss ein solcher Test direkt am Flughafen durch die mauritischen Behörden durchgeführt werden. Anschließend ist eine vierzehntägige Quarantäne auf eigene Kosten in einem dafür vorgesehenen Hotel für alle Reisenden verpflichtend. Die nächsten Testungen erfolgen nach sieben sowie vierzehn Tagen im Quarantänehotel. Demzufolge muss also viermal getestet werden.

Libanon

Für geimpfte Reisende aus aller Welt wird es laut Business Traveller keine Quarantäne geben. Die Einreise, von der aufgrund der heiklen Lage im Land abgeraten wird, ist für alle anderen Personen mit einer zehntägigen verpflichtenden Heimquarantäne verbunden. Durch einen negativen Test ab dem fünften Tag ist ein vorzeitiges Beenden der Quarantäne möglich.

Thailand

Aktuell sieht es so aus, dass die Einreise wohl ausschließlich mit Repatriierungsflügen, beschränkt auf bestimmte Personenkreise, erlaubt ist. Es kommt eine Vielzahl an Voraussetzungen – Einreisegenehmigung, Buchungsbestätigung, negativer Corona-Test, Quarantäne etc. – hinzu. Die Details gibt's hier.

Phuket, Thailand Foto: AFP/LILLIAN SUWANRUMPHA

Das Land möchte die Einschränkungen aber für diejenigen aufheben, die gegen Covid-19 geimpft sind. Reisende müssen einen Nachweis über beide Dosen des Impfstoffs sowie die üblichen Visabestimmungen vorlegen. Der Welcome Back to Thailand Again-Plan soll im dritten Quartal dieses Jahres vorgestellt werden, um den Tourismus im Land anzukurbeln. Auch die Insel Phuket plant, geimpften Reisenden ab Oktober die Umgehung der Quarantäne zu ermöglichen, vorausgesetzt, die Mehrheit der Bevölkerung ist geimpft. Der Vorschlag Phuket First October beinhaltet Pläne, etwa 70 Prozent der Inselbevölkerung zu impfen, finanziert durch den privaten Sektor.

Israel

Das Land kommt mit dem Impfen gut voran – und räumt Geimpften größere Freiheiten ein. Das gilt auch für Ausländer, die ins Land kommen wollen. Ausnahmen von der Test- und Quarantänepflicht bestehen laut Informationen des deutschen Außenministeriums für Reisende, die nachweisen können, bereits geimpft worden oder bereits an Covid-19 erkrankt gewesen zu sein. Auf der Website des österreichischen Außenministeriums ist davon keine Rede. Dort heißt es: Flughäfen und Landgrenzübergänge sind derzeit gesperrt. Es gilt ein generelles Einreiseverbot (Ausnahme: individuelle Genehmigung.) Rein touristische Reisen sind derzeit nicht möglich.

Bereits ab 1. April 2021 will Zypern geimpfte israelische Bürgerinnen und Bürger ohne Nachweis eines negativen Covid-Tests sowie ohne Quarantäne einreisen lassen. Auch im Gespräch für solch ein Abkommen ist Israel mit Griechenland. Die beiden Länder sollen die Corona-Impfzertifikate des jeweils anderen Landes anerkennen und so einen Reisekorridor bilden, heißt es bei Travelnews. Israel wäre für Griechenland nicht das erste Land mit solch einem Abkommen. Auch diskutieren Griechenland und Großbritannien über einen Impfpass, welcher es Briten ab Mai erlauben soll, ohne Quarantäne in Griechenland Ferien zu machen. Gut vorstellbar, dass Vereinbarungen mit weiteren Ländern folgen.

Griechenland

Die Einreise nach Griechenland ist für österreichische Einreisende grundsätzlich erlaubt. Voraussetzungen: Man muss unter anderem ein "Passenger Locator Form" (kurz "PLF") ausfüllen (zu finden auf travel.gov.gr/#/) und das mindestens 24 Stunden bzw. ehestmöglich vor der Einreise. Dieses Formular mit entsprechendem QR-Code ist ebenso mitzunehmen wie ein negativer PCR-Test auf Englisch, der nicht älter als 72 Stunden ist. Hinzu kommt eine siebentägige Heimquarantäne, heißt es beim Außenministerium.

Doch im Sommer will man die Einreise mit Test oder Impfung ermöglichen. "Personen, die geimpft sind, müssen frei reisen dürfen", forderte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bereits vor Wochen. Spanien, Portugal und Malta haben Zustimmung signalisiert.

Griechenland Foto: EPA/ANDY RAIN

Gemäß verschiedenen Medienberichten ermöglicht Spanien geimpften Briten und Britinnen, ihre Sommerferien ohne Quarantäne, jedoch mit negativem PCR-Testergebnis im Land zu verbringen. Die Meldung ist von offizieller Seite noch nicht bestätigt, wissen die Kollegen von Travelnews. Es zeigt sich jedoch, dass im Wochentakt neue Länder über Impfzertifikate für die Sommerferien nachdenken. (red, 22.2.2021)

