Ins Fitnesscenter, ins Kino, ins Schwimmbad, ins Hotel – das dürfen Geimpfte und bereits Genesene in Israel seit Sonntag. Als Nachweis und Eintrittskarte dient der Grüne Pass, den sich vollständig Immunisierte herunterladen können, in der Gruppe der über 50-Jährigen sind das gar 80 Prozent. Auch in Deutschland stellte Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) bereits Geimpften mehr Freiheiten ins Aussicht – eine konkretere Datenlage vorausgesetzt. Wäre das auch hierzulande denkbar, oder ist die Diskussion darüber, angesichts des vergleichsweise eher schleppenden Impffortschrittes, verfrüht? Darüber gab es intensive Diskussionen in der STANDARD-Community.

(aan, 23.2.2021)