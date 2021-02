Die freiheitsliebende Carmen (Anita Rachvelishvili) in Ekstase – an der Wiener Staatsoper. Pöhn

Wer die "Carmen"-Inszenierung von Franco Zeffirelli gewohnt war, die an der Staatsoper vor mehr als vier Jahrzehnten mit Placido Domingo (als Don José) stattfand, muss ein bisschen stark sein: Die nunmehrige Hereinholung eines Klassikers der Regiemoderne bringt im Falle des ewigen Blockbusters "Carmen" die Begegnung mit eher ruppiger Wirklichkeit.

Regisseur Calixto Bieito bedarf für seine Arbeit, die vor etwa 20 Jahren das Licht der Welt erblickte, weder Folklore noch Ausstattungsprunk. Beides fehlt auf einer kargen nebeldurchzogenen Bühne, die mit Telefonzelle, Fahnenmast und klapprigen alten Mercedes auskommt (Bühne Alfons Flores). Eine – also angedeutete – Grenzregion wird zur Arena der sozialen Härte und Kälte mit besonderer Berücksichtigung des scheiternden Amourösen.

Messer an die Kehle

Schmugglerpartner setzen selbst dieser Carmen – zwecks Untermauerung von Argumenten – das Messer an die Kehle. Soldaten plündern Münztelefone oder öffnen ihren Hosenstall, um (erfolglos) Damenhände einzuladen. Auch jener dieser Carmen verfallene Uniformierte, der alles verlieren wird, Don José, wartet nicht bis zur finalen Demütigung durch die Freiheitsliebende, um seine Gewaltbereitschaft zu demonstrieren. Da wird schon in der konfliktreichen Verliebtheitsphase die Faust drohend Richtung Carmens Kopf geballt.

Es ist an der Staatsoper eine rohe, brutale und schnell in ungemütlichen Körperkontakt überspringende Welt zu erleben. Gesetze und Humanität führen in ihr ein Schattendasein. Selbst die Kleinen, die betteln müssen, werden von ihren Müttern eiskalt Richtung Härten des Daseins geschubst.

Nahe an den Verhältnissen

Die Regie ist also nahe an den tatsächlichen Verhältnissen heutiger Grenzgegenden mit ihren Flüchtlingsdramen. Dass sich dennoch eine gewisse Enttäuschung einschleicht, hängt mit der plakativen Umsetzung mancher Ideen zusammen. Das Brutal-Reale wird oft trivial herausgekracht. Ob militärisch-autoritäre Peitschenknallerei oder derbe Grabscherei; ob sich Carmen nun selbst mit einer Rose intim streichelt oder Soldaten die Telefonzelle besteigen, in der Carmen telefoniert: Das Deutliche wird gerne überdeutlichst serviert. Schade.

Es existiert ja auch das ganz Andere, wodurch die Regie zu einer Berg- und Talfahrt zwischen subtilen und holzhammerartigen Szenen gerät. Zwischen Micaëla, die regelmäßig als verliebte Klosterfrau verharmlost wird, und Don José knistert es denn auch szenisch. Sie ist eine Frau, die es mit Carmen aufnehmen könnte. Don José behandelt sie als ernstzunehmende Gestalt.

Jubelnde Masse

Hin und wieder gelingen auch Massenszenen: Jener kollektive Jubel, der Toreador Escamillo gilt (engagiert der Staatsopernchor), zeigt packend, wie Emphase sogar an der Rampe effektvoll zu inszenieren ist. Und immerhin das Finale: Eher zärtlich-mitleidig erteilt Carmen – in einem weißen Kreis, der eine Stierkampfarena imaginiert – ihrem ehemaligen Herzensbuben selbstmörderisch die letzte Abfuhr.

Wenn der Torero im Affekt, also Don José, Carmen den Hals durchtrennt und ihre Leiche wegzieht wie die eines toten Stiers, ist es die nüchterne Darstellung eines grässlichen Vorgangs, die keiner szenischen "Zusatzwürze" bedarf. Es ist gerade die lapidare Nüchternheit des Vorgangs, welche die Wirkung herbeiführt. Diese Nüchternheit wäre auch zuvor mehrfach angebracht gewesen.

Schillernde Welt

Musikalisch ist der Abend ein Erlebnis. Anita Rachvelishvili verfügt als Carmen über imposante vokale Reserven. Die Leichtigkeit ihres Gesanges drückt sich in einer geschmeidigen Legatokultur aus, die mit dunkler Vokalfarbe betört und imposant ins Dramatische abheben kann, ohne subtile Momente zu vernachlässigen.

Überragend auch Piotr Beczała als Don José, eine idealere Verschmelzung von Intensität und tenoralem Glanz ist schwer vorstellbar, wohingegen Erwin Schrott als Escamillo etwas unausgewogen klang. Nur am Beginn etwas fragil schließlich Vera-Lotte Boecker als Micaëla, die sich zu hoher Intensität steigert.

Das sattsam Bekannte

Dirigent Andrés Orozco-Estrada geht die Sache herzhaft an, will antreiben, was natürlich in einer leeren Staatsoper akustisch mitunter Grenzbereiche aufsucht. Aber in Summe war das eine schillernde Umsetzung der Partitur mit quirligen farblichen Details. Das Staatsopernorchester fusionierte Klangnoblesse und spannende Darstellung. Das sattsam Bekannte wurde feurig wie kultiviert lebendig. (Ljubiša Tošić, 2.2.2021)