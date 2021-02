Gibt es Vorschriften, wie Sie sich im Social Web verhalten sollen, oder ist das kein Thema in Ihrem Job? Berichten Sie im Forum!

Ob Facebook, Twitter, Instagram oder Linkedin – soziale Netzwerke dienen dem Austausch von Nachrichten, Bildern, Statements und persönlichen Befindlichkeiten. Und sie werden täglich von unzähligen Menschen genutzt, im privaten, aber auch im beruflichen Kontext. Einige Userinnen und User sind auf den Plattformen gerade wegen ihres Jobs bekannt – wie beispielsweise Politikerinnen und Politiker, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von bekannten Institutionen oder auch Journalistinnen und Journalisten.

Wie aktiv sind Sie in sozialen Netzwerken? Foto: imago images / Westend61

Abwägungssache



Daher gibt es seitens des Unternehmens oft Richtlinien oder zumindest Empfehlungen, wie sich Angestellte besonders in der beruflichen, aber auch in der privaten Nutzung sozialer Medien verhalten sollen. Denn das Äußern persönlicher Ansichten in der Öffentlichkeit kann Auswirkungen auf das Image des Arbeitgebers haben und schlimmstenfalls negative Konsequenzen für das Unternehmen mit sich bringen.

Gibt es in Ihrem Job Social-Media-Richtlinien?

Wurden Sie bei Ihrer Anstellung darauf hingewiesen? Gibt es einen Leitfaden oder gar Schulungen? Oder haben Sie seitens Ihres Arbeitgebers keinerlei Infos dahingehend bekommen? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 25.2.2021)