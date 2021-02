Das Netz und seine Knoten im Jahr 1997 (links) und Anfang 2021. Foto: Opte (Zusammenschnitt: STANDARD)

1997 stand das Internet noch am Beginn seines Durchbruchs als Massenmedium. Just in jenem Jahr surfte auch der Autor dieser Zeilen das erste Mal im WWW. Dass die Nasa Bilder vom frisch gelandeten Mars-Rover online anbot, war für den Vater letztlich das letzte Quäntchen Überzeugung, um die Telefon- auch zu einer Datenleitung zu machen. Ein, wie sich herausstellte, in vielerlei Hinsicht zukunftsweisender Schritt.

Damals bestanden Webinhalte fast nur aus statischen Seiten mit unbewegten Grafiken. Gelegentlich wurden Videos im Briefmarkenformat zum Download angeboten. Einzig Gif-Animationen brachten gelegentlich Abwechslung in die sonst noch sehr dröge Netzlandschaft. Viele Menschen sahen die Technologie als Spielzeug oder Trend, der sich bald wieder erledigt haben würde.

Exponentielles Wachstum

Sie sollten sich irren. Heute ist beinahe jeder Bürger in westlichen Gefilden online. In der Regel sogar mehrfach – daheim, am Handy und auch am Arbeitsplatz. Das Netz ist nicht mehr reines Informations- und Kommunikationswerkzeug, sondern auch Spieleplattform, Entertainmentbühne und vieles mehr.

Der Weg bis dahin ist einer des exponentiellen Wachstums, wie eine spektakuläre Visualisierung des Opte-Projekts zeigt. Sie zeichnet die Entwicklung des Netzes auf technischer Ebene, indem sie den Routing Tables folgt, die den Datenverkehr wie mit Wegweisern über die Internetknoten weltweit lotsen. Wo vor 24 Jahren noch vergleichsweise wenige, lose verästelte Verbindungen standen, hat sich bis heute ein dichtes und riesiges Netzwerk etabliert.

Die unkommentierte Langfassung der Animation. Barrett Lyon

Weiß zeigt dabei die Backbones, also die Basisinfrastruktur des Internets. Die eigentlichen Netzknoten der verschiedenen Provider und anderen Anbieter sind gemäß ihrer Region eingefärbt. Blau zeigt die Netzknoten in Nordamerika, Rot bildet den asiatisch-pazifischen Raum ab, Gelb steht für Afrika und Grün für Europa. Auch bestimmte Ereignisse lassen sich bei genauem Hinsehen nachvollziehen, etwa die große iranische Internet-Abschaltung von 2019.

Das gesamte Material hinter der Darstellung wird von Opte kostenlos bzw. als Open Source zur nichtkommerziellen Verwendung bereitgestellt. (gpi, 22.2.2021)