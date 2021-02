Luca Attanasio wurde im Osten der Demokratischen Republik Kongo getötet. Foto: AFP

Der italienische Botschafter in der Demokratischen Republik Kongo, Luca Attanasio, wurde im Osten des Landes getötet. Der 43-jährige Diplomat war am Montag in einem Konvoi der Vereinten Nationen unterwegs, als dieser angegriffen wurde. Das italienische Außenministerium bestätigte den Vorfall sowie dass auch ein Militärpolizist gestorben sei.

Attanasio starb in Goma, nahe des berühmten Virunga-Nationalpark. Er reiste offenbar gemeinsam mit Vertretern der Monusco-Mission, wie ein Parksprecher italienischen Medien sagte. Er fügte hinzu, dass der Angriff Teil einer versuchten Entführung des UN-Personals gewesen sein soll.

Es ist noch unklar, wer die Angreifer waren, der Botschafter starb in einem Krankenhaus.

Seit 2017 in Kinshasa

Der 43-Jährige war einer der jüngsten Botschafter Italiens. Nach verschiedenen Stationen in den Botschaften in der Schweiz, Marokko und Nigeria übernahm er im September 2017 die Leitung der Botschaft in Kinshasa. In einem Interview sagte Attanasio damals, dass er sich nicht nur als Vertreter der italienischen Staatsbürger im Kongo, sondern auch als humanitärer Helfer sehe: "Die Rolle der Botschaft ist vor allem, den Italienern nahezustehen, aber auch zum Frieden beizutragen." (red, 22.2.2021)