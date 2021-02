Boris Johnsons Exit-Strategie: zuerst Lockerungen bei sozialen Kontakten im Familien- und Freundeskreis und Öffnung von Schulen und Altenheimen. Foto: Geoff Caddick/Pool via REUTERS

In Großbritannien tobt ein Meinungsstreit über die nächsten Schritte im Handling der Corona-Pandemie auf der Insel. Noch bevor der Premierminister am Montagnachmittag eine Regierungserklärung dazu abgab, forderten mehrere Hinterbänkler bei den regierenden Konservativen, so bald wie möglich Erleichterungen für Einzelhandel und Gastronomie zuzulassen. Führende Wissenschafter stärken allerdings dem neuerdings etwas vorsichtiger agierenden Boris Johnson den Rücken.

Offenbar will sich der Premierminister zunächst auf die sozialen Kontakte im Familien- und Freundeskreis und auf die Öffnung von Schulen und Altenheimen konzentrieren.

Die "Roadmap" des Tory-Regierungschefs behandelt auf etwa 60 Seiten eine Reihe von frühestmöglichen Lockerungsschritten für England; die anderen Regionen des Vereinigten Königreiches – Wales, Nordirland, Schottland – weichen mehr oder weniger stark vom weitaus größten Landesteil ab.

Erst die Schulen, dann die Pubs und die Sportstätten

Offenbar will Johnson am Ziel festhalten, sämtliche Schulen in 14 Tagen wieder zu öffnen. Am selben Tag (8. März) darf je ein namentlich benannter Angehöriger zu Besuchen in Alten- und Pflegeheimen erscheinen. Auch sollen sich dann alle Briten erstmals wieder mit einer Person außerhalb ihres Haushaltes im Park treffen dürfen; dies war bisher ausschließlich gemeinsamem Sport oder Spaziergang vorbehalten.

Mannschaftssport soll für Amateure erst Ende März erlaubt werden, Pubs und Restaurants werden sich wohl bis deutlich nach Ostern gedulden müssen.

Traurige Marke: 120.000 Covid-Tote

Selbst nach der vorsichtigen Zählung des Gesundheitsministeriums hat die Insel am Wochenende die traurige Zahl von 120.000 Covid-Toten überschritten; auf die Bevölkerung bezogen sind mehr Opfer zu beklagen als in vergleichbar großen Staaten. Seit dem Höchststand Mitte Jänner ist die Kurve mit der Todesrate ebenso stark gefallen wie die Zahl der Neuinfektionen (zuletzt täglich rund 11.000) und der Krankenhauseinweisungen. Mehr als 17 Millionen Menschen – ein Viertel der Bevölkerung – haben inzwischen mindestens eine Impfdosis erhalten.

Führende Wissenschafter und Politiker der Labour-Opposition warnten indes vor überhasteter Öffnung. Hingegen wandte sich der Chef des einflussreichen 1922-Komitees, dem alle Tory-Hinterbänkler angehören, in einem Zeitungsartikel gegen übergroße Zurückhaltung: "Das wäre genauso rücksichtslos gegenüber den Leben vieler Menschen, vor allem von Kindern und jungen Leuten", schrieb Graham Brady. (Sebastian Borger, 22.2.2021)