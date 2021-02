SG Lewis lässt die Sehnsucht tanzen. Foto: SG Lewis

SG Lewis – Times

Der 26-jährige Engländer Samuel George Lewis täte in Moment wohl am liebsten das, was viele in seiner Alterskohorte gern täten: enthusiasmiert über den Tanzflur hopsen. Die richtige Musik dafür hat er gleich selbst mit namhaften Gästen wie Dancepop-Königin Robyn oder dem Flüster- und Hauchexperten (Vorsicht, Aerosole!) Mike Milosh von Rhye aufgenommen. Den housigen Discopop seines Debütalbum "Times" durchweht zwar immer wieder jugendliche Melancholie – Werther statt Murder on the Dancefloor quasi –, trotzdem gehört selbst ein sehnsuchtsvoller Track wie "Chemicals" in einen Club und nicht unter die imaginierte Discokugel im Wohnzimmer.

Anthea – Spam

Viele junge Bands und Musikerinnen aus Österreich zeichnen sich vor allem durch einen gewissen Hang zum Understatement aus. In die Leere starrend zupfen sie zwar authentisch an ihren Gitarren, doch diese Ehrlichkeit vermag es nicht gerade, einem die Socken beim Zuhören auszuziehen. Wo ist der Pomp im Pop, das Übertriebene und Inszenierte? Zum Beispiel bei Anthea: Die junge, heimische Künstlerin sagt auf ihrer Single "Spam" Ja zu Gabberpop, einem Genre, von dem bisher keiner wusste, dass es existiert. Gothic-Chic, Post-Internet-Ästhetik und Nostalgie gehen offensichtlich zusammen. Und auch wenn dabei etwas für die Nische und nicht die Austria Top 40 herauskommt, ist der Refrain großes Kino.

Serpentwithfeet – Deacon

Es ist zwar erst Ende März so weit, dass der neue Longplayer des in New York ansässigen Josiah Wise, der sich serpentwithfeet nennt, das Licht der Welt erblicken wird, aber bereits die Vorabsingles strahlen. In einer sehr gläubigen Familie aufgewachsen, kam Wise früh in Berührung mit den Freuden des Gospels und sang in diversen Chören. Bis heute beeinflusst der spezifische Klang dieser Musik, aber vor allem ihre Beseeltheit das Werk von serpentwithfeet, das sich durch eine exquisite Zerbrechlichkeit und Erhabenheit im Thematisieren zwischenmenschlicher und romantischer Beziehungen auszeichnet.