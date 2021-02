Nur eine vage Geschichte – oder kennen sie alle Infos? Foto: getttyimages/istockfoto/suteishi

Streng genommen geht es einen ja überhaupt nichts an. Und vielleicht will man auch gar nichts Näheres darüber wissen. Doch eine gewisse Neugierde bleibt immer, wenn es um das frühere Liebesleben des Partners oder der Partnerin geht.

Denn natürlich übt die Vorstellung eine gewisse Faszination aus, dass die Person, die einem aktuell so nah ist, ihr Leben zuvor mit jemand anderem teilte. Wer war er oder sie? Was verband die beiden? Und was trennte sie? Und will man es überhaupt wissen? Schließlich hat ja jeder – man selbst eingeschlossen – in der Liebe ein Vorleben, kaum jemand ist wohl ein unbeschriebenes Blatt. Wie viel ist man selbst bereit zu teilen, und welchen Einfluss hat das auf die Beziehung?

Bei manchen klappt es bestens, die Vergangenheit und die Gegenwart zur Zufriedenheit aller zu vereinen:

In anderen Situationen läuten hingegen die Alarmglocken:

Wie viel wissen Sie über das amouröse Vorleben Ihres Partners oder Ihrer Partnerin?

Und wollen Sie es überhaupt wissen? Und wie sieht es umgekehrt aus? Ist alles eitel Wonne, wenn es um die Vergangenheit geht, oder haben sich daraus auch schon Diskussionen ergeben? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 26.2.2021)