Nintendo wurde 1889 gegründet.

Foto: AFP, Philip Fong

Zeitzeugen wie Reggie Fils-Aime, Phil Spencer oder Nolan Bushnell werden in der fünfteiligen Serie "Playing with Power: The Nintendo Story" über den Aufstieg und die Transformation des japanischen Unternehmens Nintendo berichten.

Kartenproduzent

Beginnen wird die Dokumentation im Jahr 1889, als Nintendo noch als Hersteller von Spielekarten bekannt war. Es soll um Fehltritte, aber natürlich auch um die zahlreichen Erfolge gehen, die das japanische Unternehmen zu einem der größten Konsolenhersteller der Welt wachsen ließen. Neben Branchenvertretern und vielen ehemaligen Nintendo-Schwergewichten werden auch bekannte Gesichter wie etwa Schauspieler Wil Wheaton ihre Erlebnisse mit Nintendo teilen.

Drehbuch und Regie liegen in den Händen von Jeremy Snead. Dieser hat bereits Erfahrung mit Dokumentation im Bereich Gaming. 2014 schuf er "Video Games: The Movie", ein Film über die Geschichte der Videospiele, ebenfalls begleitet von Entwicklern, Publishern und Fans. 2016 folgte die Serie "Unlocked: The World of Games, Revealed", die sich mit jeder Folge einem Teilaspekt der Branche widmete, etwa E-Sport, Indies oder der Zukunft der Videospiele. Im Rahmen dieser Produktion lernte Snead auch den Schauspieler Sean Astin kennen, der bei "The Nintendo Story" als Produzent tätig war und als Stimme durch die Dokumentation führen wird.

Crackle exklusiv



Erscheinen wird die Serie am 1. März exklusiv auf Crackle, einer Streaming-Plattform von Sony Pictures Entertainment. Da der Dienst in Österreich nicht verfügbar ist, kann man als Netflix-Kunde auf die Serie "High Score" ausweichen, die in der zweiten Folge eben diese Thematik aufgreift. (aam, 22.2.2021)