Punk

Emils Vegane Mayo Foto: Heidi Seywald

Diese Mayo pfeift komplett auf Konventionen, ist dunkler als jede andere im Vergleich und schmeckt auch ganz anders – nach Senf und Apfel – wunderbar rund. Diese Mayonnaise ist nicht nur vegan, sondern auch bio, zudem kommt sie als Einzige ohne Verdickungsmittel aus. Sie passt zu allem außer Marmelade, Palatschinken und natürlich Fleisch. Obwohl ...

Emils Vegane Mayo, 125 g, denn’s, Landstraßer Hauptstraße, 3,39 Euro

4 von 6 Punkten





Kuschelrock

Byodo Vegane Mayo Foto: Heidi Seywald

Schmeckt am ehesten so, wie man sich als Veggie-Hasser eine vegane Mayo vorstellt. Sie ist mild, hat eine leichte Getreide-, eine deutlichere Essignote. Im Vergleich ist es die Mayo, in der am meisten Zucker und am meisten Salz enthalten ist. Und sie ist auch nicht die günstigste. Am besten eignet sie sich zum Dippen von frischem Gemüse oder zur Verzierung von Salaten.

Byodo Vegane Mayo, 250 ml, denn’s, Landstraßer Hauptstraße, 3,69 Euro

2 von 6 Punkten





Disco

Spar veggie Vegane Mayonnaise Foto: Heidi Seywald

Eindeutig unser Testsieger, nicht nur weil sie am ehrlichsten schmeckt, sondern weil sie beim Wocheneinkauf einfach mitgenommen werden kann und zudem noch die günstigste Mayonnaise im Vergleich ist. Als Verdickungsmittel dient hier Johannisbrotkernmehl, und auch modifizierte Stärke ist enthalten. Sie ist eine vollständige Alternative für vegane Mayo-Fans.

Spar veggie Vegane Mayonnaise, 250 ml, Spar, Landstraßer Hauptstraße, 1,99 Euro

5 von 6 Punkten





Pop

Hellmann’s Vegan Mayo Foto: Heidi Seywald

Dieses Produkt ist perfekt für Einsteiger in die vegane Welt. Hardcore-Veggies machen ja schon um die Hellmann’s-Konzernmutter Unilever einen weiten Bogen. Sie ist mit 67 Prozent die fettigste Mayo im Vergleich, riecht stark nach Essig, der Geschmack erinnert an Essiggurkerl. Sie ist universell einsetzbar, hat die feinste Konsistenz, schmeckt aber undefinierbar künstlich.

Hellmann’s Vegan Mayo, 280 ml, Billa, Landstraßer Hauptstraße, 2,49 Euro

3 von 6 Punkten





Country

Naturata Salatcreme Foto: Heidi Seywald

Diese vegane Mayonnaise heißt nicht einmal so, sondern schlicht Salatcreme. Umso größer ist die Überraschung beim Kosten. Das Produkt zählt nämlich zu den geschmacklich überzeugendsten – trotz leichter Getreidenote – und ist von der Konsistenz her perfekt. Noch dazu prangt auch das Demeter-Logo drauf, das Zeichen gegen das schlechte Gewissen für Vegane – und die haben ja gern schnell ein schlechtes Gewissen, beim Essen.

Naturata Demeter Salatcreme, 190 ml, Reform Martin, Landstraßer Hauptstraße, 3,19 Euro

5 von 6 Punkten





Easy Listening

Hiel Almayo Foto: Heidi Seywald

Dieses Produkt ist was für eingefleischte (sic!) Vegane, die auf allzu dominante Gewürze oder gar Geschmacksverstärker angeekelt reagieren. Denn die Almayo ist so mild, dass sie eher an ein deftig-würziges Joghurt als an eine Mayonnaise erinnert. Sie passt perfekt zum Dippen von Karottenstangerl oder Selleriestreifen. Neben einer Käskrainer – wurscht (sic!) ob vegan oder nicht – geht sie aber unter.

Almayo, denn's, Landstraßer Hauptstraße, 3,79 Euro

2 von 6 Punkten

(Guido Gluschitsch, RONDO, 9.3.2021)