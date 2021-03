Pro

von David Krutzler

In Zeiten wie diesen wird jede Möglichkeit zum Mitreisen genutzt. Das muss nicht einmal eine ausgewiesene Reisedoku im Fernsehen sein. Es reicht ein ordinäres Skirennen im TV zum Kopfkino.

Dort, wo die waghalsigen Damen den Tofana-Schuss in Cortina d’Ampezzo mit einem Gefälle von 65 Prozent gerade runterbrettern, tut sich sofort eine Erinnerung auf: an jenen Freund, der den Abschnitt lässig heruntercarven wollte, ganz oben mit den Skiern ausrutschte und den gesamten Steilhang auf dem Rücken liegend hinunterrutschte.

Oder wenn das Handy längst vergessene Fotos aus der eigenen Datenwolke hervorspült, die irgendein Jubiläum feiern. Daytona Beach, mit dem Dodge direkt auf dem Sandstrand fahrend, das ist echt schon verdammte zehn Jahre her?

Manchmal reicht auch der Film Into The Wild, wo ein junger Uni-Absolvent Hab und Gut zurücklässt, durch Nordamerika trampt und in der Wildnis stirbt. So billig wie jetzt ist Reisen nie wieder.