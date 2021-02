Die Politik-Prominenz darf ihre besten Sager des Jahres wiederholen.

Foto: ORF

Zahlreiche Sager der letzten 12 Monate, angefangen von "Das ist keine Ente, sondern eine ganze Entenfarm" bis "Kein Grund zur Panik" oder "Bleiben sie zuhause", wurden in einem kurzweiligen Musikvideo zusammengefasst. Kurz, Nehammer, Kogler oder Resetarits – sie alle geben sich in der Produktion von Superfleisch, der Firma hinter dem Fleischmagazin, die Klinke in die Hand. Komponiert wurde der Song vom österreichischen Musiker Alex Deutsch. (red, 22.2.2021)