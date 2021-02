Das auch noch: Daft Punk lassen es gut sein. Foto: AP

Nach Kim Kardashian und Kanye West folgt nun das Aus bei einem anderen großen Paar der Popkultur: Daft Punk gaben am Montag, 28 Jahre nach ihrer Gründung in Paris, ihre Trennung bekannt, wie ihre Pressesprecherin auf Anfrage des Online-Musikmagazins "Pitchfork" bestätigte, nachdem Daft Punk folgendes Video auf sozialen Medien geteilt hatten:

Daft Punk

Daft Punk waren als Band nicht nur Visionäre, was das Maskentragen betraf, Guy-Manuel de Homem-Christo und Thomas Bangalter zeichnen auch für zahlreiche große Stunden unter der Diskokugel verantwortlich. Zeitlose Schönheiten wie "Around The World" von ihrem 1997 erschienenen Debütalbum "Homework" haben auch heute noch nicht an Strahlkraft verloren, Glanzlichter wie "One More Time" oder "Harder, Better, Faster, Stronger" sind von keiner WG-Party wegzudenken, wenn es jemanden nach guter Laune verlangt. Die unverkennbare Mischung aus Samples, Synths und Drumcomputern, aus House, Disco und Pop machte den Daft-Punk-Sound aus, die Helme den retrofuturistischen Look – so wie sich Daft Punk durch die Musikgeschichte zitierten, beeinflussten sie wiederum Legionen an Musikern von LCD Soundsystem ("Daft Punk Is Playing at My House") bis zum bereits erwähnten Kanye West ("Stronger").

2013 gelang den beiden Franzosen mit "Random Access Memories" noch einmal ein Riesenerfolg; fünf Grammys heimsten sie für das Album mit der Lead-Single "Get Lucky" ein. Einen Grund für die Auflösung der Band gaben Daft Punk nicht bekannt. Fest steht: Heute ist ein unlucky Tag. (abs, 22.2.2021)