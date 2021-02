Die FPÖ ist da etwas ganz Großem auf der Spur. Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist "Mitdirigent" beim Ibiza-Video! "Beweis": Als Gerüchte über eine Veröffentlichung des Ibiza-Videos auftauchten, gab es in der Hofburg eine Besprechung.

Die extrem rechte, verschwörungstheoretische FPÖ paust sich hier etwas vom Großmeister der extrem rechten, verschwörungstheoretischen Desinformation ab, dem zeitweiligen Trump-Berater Steve Bannon. Dessen Devise war: "Flood the zone with shit."

Soll heißen: Überflute die Leute mit unsinnigem, hetzerischem, absurdem, faktenverdrehendem, aber für Uninformierte glaubwürdigem Zeug. So lange, bis auch normale Bürger nicht nur nicht mehr wissen, was die Fakten sind, sondern auch glauben, dass es prinzipiell gar keine gesicherten Fakten gibt. Oder überhaupt keine Wahrheit.

In diesem Zustand extremer Desorientierung sind sie dann geneigt, dem nächsten populistischen Führer zu folgen. Wichtig ist, dass man so an den seriösen Medien vorbei kommuniziert. Günstig, wenn in all den Wahnideen irgendein winziges Spurenelement steckt wie eben ein Kalendereintrag mit dem Stichwort "Gerücht".

Übrigens: Selbstverständlich ist das, was die ÖVP und Sebastian Kurz himself derzeit im Zusammenhang mit angeblichen "Verfehlungen" der Korruptionsstaatsanwaltschaft tun, nichts anderes als "flooding the zone". (Hans Rauscher, 22.2.2021)