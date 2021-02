[Migration] Ringen um Frontex-Flug nach Afghanistan.

[Blog Schulgschichtn] Wie sich ein Lehrer vor seiner Klasse outete.

[Inland] ÖVP-Vorwurf zu Blümel-Leaks aus der WKStA lässt sich nicht erhärten.

[Reisen] In welche Länder Geimpfte und Genesene einreisen dürfen.

[International] Tansania verzichtet auf Covid-Impfstoff und vertraut stattdessen auf Gott.

Zwei Frauen bei der deutschen Linken auf dem Weg nach oben.

[Immo] Polizei warnt vor neuer Masche beim Kautionsbetrug.

[Podcast] Wie korrupt ist Österreich?

[Job] Die häufigsten Fragen bei Bewerbungsgesprächen. Mit unseren Tipps könnt ihr euch besser darauf vorbereiten.

[Wetter] Unter dem Einfluss von hohem Luftdruck scheint die Sonne bis zum Abend verbreitet von einem weitgehend wolkenlosen Himmel. Lediglich über dem östlichen Flachland, am Alpenostrand sowie auch im Donautal zeigen sich anfangs noch Nebel- oder Hochnebelreste, die sich jedoch im Laufe des Vormittags lichten. Die vorherrschende Windrichtung ist West bis Nordwest. Aus ihr weht der Wind schwach bis mäßig. Minus 3 bis plus 4 Grad in der Früh, Tageserwärmung auf 13 bis 19 Grad.

[Zum Tag] 1999: Die Lawinenkatastrophe von Galtür in Tirol forderte 31 Menschenleben.