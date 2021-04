Hinweise zu Ausreißern

Bei allen relevanten österreichischen Kennzahlen ist es bisher punktuell zu ungewöhnlich hohen Tagesmeldungen gekommen – die Behörden erklären das etwa mit Nachmeldungen (zB wurden am 14. Jänner 2021 1.758 Neuinfektionen in Oberösterreich und Kärnten nachgereicht) oder wörtlich mit "umfassenden Datenüberprüfungen" oder "historischen Bereinigungen".

Eine nachhaltige Änderung gab es zu Jahresbeginn bei den Testzahlen. Bis 2. Jänner 2021 wurden in die Gesamtzahl der Testungen neben PCR-Tests in Ausnahmefällen auch Antigen-Schnelltests aufgenommen. Diese wurden am 3. Jänner rückwirkend aus der Zählung entfernt – an welchen Tagen diese Tests eingemeldet wurde, ließ sich so nicht mehr datieren. In der Testgrafik sind diese – im Verhältnis zur Gesamtzahl wenigen – Tests weiterhin enthalten. Ab dem 4. Jänner stellt die Zeitreihe nur mehr PCR-Testungen dar.

Für die Zählwoche von 28. Dezember 2020 bis 3. Jänner 2021 gibt es keine Testpositivrate, da laut Ages "mit Ausnahme des Landes Wien aktuell keine validen Testzahlen vorliegen, da es zu umfangreichen Nachmeldungen von Antigentests in der ersten Jänner-Woche kam, die sich auf frühere Zeitpunkte beziehen".

Die Wiener Inzidenz in der Bezirkstabelle weicht von der Wiener Inzidenz in der Bundesländerübersicht ab. Warum?

Die österreichischen Behörden veröffentlichen täglich drei verschiedene Zahlen an Neuinfektionen – einmal im Ages-Dashboard, einmal in einer kumulierten Tabelle auf sozialministerium.at und einmal als gemeinsame OTS-Aussendung von Innen- und Sozialministerium. Sie weichen von Tag zu Tag immer etwas ab, auf lange Sicht aber pendeln sich die Zeitreihen durch Korrekturen und Nachmeldungen ein und kommen rückblickend betrachtet irgendwann beim selben Ergebnis an.

Wir haben uns entschieden, grundsätzlich die Zahlen aus der BMI/BMSGPK-Aussendung zu verwenden, weil sie die aktuellsten sind – in die Ages-Zahlen etwa fließen Neuinfektionen immer erst ein, wenn sie auch im sogenannten Epidemiologischen Meldesystem (EMS) eingepflegt werden und das kann erfahrungsgemäß ein bisschen dauern. Darauf beruht auch die Berechnung der Bundesländer-Inzidenzen.

Neuinfektionen nach Bezirken werden in dieser Aussendung aber nicht bekanntgegeben; hier sind wir also gezwungen, auf die Ages-Zahlen zurückzugreifen. Um die Bezirksinzidenzen in sich konsistent zu halten, werden dementsprechend auch die Wien-Zahlen der Ages verwendet, und so kommt es zur Abweichung. Als Faustregel kann man sagen, dass die Wiener Inzidenz in der Bundesländerübersicht aktueller ist.

Weitere Zahlen

Nachlesen

Die Ages beantwortet Fragen rund um das Coronavirus unter der Nummer 0800 555 621

Zahlen, Daten und Analysen im Netz

Schon gehört?

Schon gesehen?