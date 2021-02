Egal. Denn im Hier und Jetzt ist das Leben ja auch nicht nur furchtbar – und genau um Belege dafür baten die Veranstalter vorab. Also taten mein Kumpel Sascha und ich, wie uns geheißen – und traten zum Carboloading dort an, wo das in Wien derzeit am besten geht: beim Demel. Über die Preise der Kinderportionen dort wird anderswo eh schon genug gelästert.

Aber weil "Kaiserschmarren to go am Kohlmarkt" weder Grundnahrungsmittel noch Trinkwasser noch Teil der medizinischen Grundversorgung ist, betone ich lieber zweierlei. Erstens: Ich kenne nur zwei bessere Schmarren (in meiner Lehrerfamilie sagt man "Schmärren") – und die gibt es nicht zu kaufen. Zweitens: Woher kommen die italienischen Shopping-Touristen, die ich bei meinen bisher zwei Kaiserschmarren-Expeditionen zum Kohlmarkt traf?

Weil, drittens: Ja, ich habe massiven Reise-Neid.

Nebenbei schafften es Sascha und ich mit unserem Schmarren-Video angeblich sogar für ein paar Sekunden in irgendeine israelische Nachrichtensendung: weltberühmt in anderswo …