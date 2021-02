In Salzburg wird derzeit geprüft, ob es in Österreich nun auch bereits einen Fall der Brasilien-Mutation gibt. Foto: Hericert Corn

Aktuell wird in Salzburg intensiv geprüft, ob neben der britischen und der südafrikanischen Coronavirus-Mutation erstmals auch die ansteckende brasilianische Mutante in Österreich angekommen ist. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es auf Anfrage zum STANDARD, dass es "ganz vage Verdachtsfälle" in diese Richtung gibt. Demnach haben Vortests auf diese Möglichkeit schließen lassen.

Ob sich diese Verdachtsfälle auch erhärten, ist aber noch völlig unklar. Denn die Proben müssen noch mittels Sequenzierung geprüft werden, das dauert einige Tage. Wahrscheinlich ist, dass ein spezieller Vortest auf eine Virusmutation angeschlagen hat – ohne aber konkret auf die brasilianische Mutante hinzudeuten.

Variante gilt als hochansteckend

Die Rahmenbedingungen dieser positiven Tests könnten aber Rückschlüsse darauf zugelassen haben, dass die mit dem Coronavirus Infizierten auch in Kontakt mit Personen gestanden sein könnten, die sich zuvor in einem Verbreitungsgebiet dieser Virusmutation aufgehalten hatten. Das ist derzeit hauptsächlich Brasilien. Als Erste hatte die "Kronen Zeitung" über einen Verdachtsfall in Salzburg berichtet.

Die brasilianische Variante P1 gilt als hochansteckend. Aktuell überprüfen Wissenschafter, ob sie auch zu einer höheren Zahl an Wiederinfektionen mit Sars-CoV-2 führen kann. (David Krutzler, 23.2.2021)