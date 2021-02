Service

Karte: Der Standard

Ausgangspunkt:

Parkmöglichkeit am Beginn des Einattals (ca. 1.560 m), oberhalb von Innervillgraten.

Anreise:

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln: Nur bedingt geeignet. Innervillgraten ist von Lienz zwar mit Bahn (bis Sillian) und Bus (Nr. 966) erreichbar (siehe Fahrplan). Allerdings startet man dort 200 Höhenmeter unter dem eigentlichen Ausgangspunkt. Daher dorthin ev. mit dem Taxi.

Mit dem Pkw: Von Lienz über Sillian/Heinfels und Außervillgraten nach Innervillgraten – dort rechts abbiegen zum Gemeindeamt – links an ihm vorbei – wenig später auf einer Brücke rechts über den Einatbach – ca. 1 km in Kehren über die steile, schmale Bergstraße hinauf (ev. Schneeketten nötig) zum geräumten Parkplatz kurz vor einer markanten Rechtskehre.

Achtung:

Wer sich die Nordabfahrt vom Hohen Haus vornimmt, muss zuvor ein zweites Auto im Winkeltal parken! Zufahrt von Außervillgraten über die Reiterstubn bis zum Ende der Fahrmöglichkeit im Winkeltal (je nach Schneeräumung; meist kurz hinter der Niederbrugger Alm, 1.600 m).

Aufstieg:

Vom Parkplatz kurz auf der Straße bis zur markanten Rechtskehre bergauf (führt zum Gehöft Högge). Dort geradeaus (!) weiter auf eine Forststraße (Schranken). Bei einer Mühle mittels Brücke über den Bach. Danach die Straße nach rechts verlassen und nördlich über Wiesen hinauf zur Taletalm (1.810 m) und weiter zur Schmidhoferalm (1.909 m). Wer will, kann bis hierher auch auf der Straße bleiben (gemütlicher). Nun flacher ins Einattal hinein, der Bach bleibt dabei immer rechts. Zu den Sandalmhütten im hintersten Talboden ("Sandkammer", 2.096 m). Nun steiler nach Südosten hinauf, dann über schöne Böden nach Osten bzw. Nordosten in die Villponer Lenke (2.556 m). Nun unter dem Nordrücken des Hohen Kreuzes vorbeiqueren – auf der Ostseite, möglichst ohne Höhenverlust. Dann südlich bergauf in einen Sattel. Von dort am Kamm nach rechts (Nordwesten) aufs Hohe Kreuz (2.746 m) oder nach links (Südosten) aufs Hohe Haus (2.784 m).

Abfahrt:

Entlang der Aufstiegsroute.

Abfahrtsvariante (Nordabfahrt):

Aus dem Sattel zwischen Hohem Haus und Hohem Kreuz über die Karböden nach Norden hinunter. Einen markanten Felsgupf in der Mitte des Kares kann man rechts oder links umfahren. Danach eher rechtshaltend (nordöstlich) das Hochtal bergab. Dabei wechseln mehrmals steilere und flachere Passagen. Später genau nach Norden, wobei der Serlbach links (westlich) von uns bleibt. Wir erreichen eine Hütte am Kareingang (ca. 2.140 m) und fahren links unter ihr vorbei. Achtung: Etwa 20 Höhenmeter unter der Hütte nicht mehr weiter dem steilen Serlbachgraben nach Norden folgen! Sondern nach rechts um einen Rücken herum, dann nordöstlich die steilen nordseitigen Waldhänge bergab, in etwa entlang der Sommermarkierung (nur bei sicheren Lawinenverhältnissen, Achtung auch auf die steilen Hänge oberhalb!). Schließlich erreicht man das Winkeltal im Bereich der Lackenkammeralm. Das Tal auf der Straße hinaus, vorbei an mehreren Almen, bis zum Ende der Fahrmöglichkeit im Winkeltal, wo das zuvor abgestellte zweite Auto auf uns wartet.

Anforderungen: a) Normalroute übers Einattal: hochalpine, aber vergleichsweise einfache Skitour. Im Einattal Achtung auf Lawinen aus den steilen Seitenhängen! Gute Kondition nötig, Harscheisen oft angenehm. b) Nordabfahrt: nur bei sicheren Bedingungen! Insbesondere auf den steilen Nordhängen zwischen Serlbach und Lackenkammeralm deutlich anspruchsvoller, was Skitechnik, Orientierungsvermögen und Lawinengefahr betrifft.

Einkehr: unterwegs keine.

Karte: Österreich-Karte (ÖK) 1:25.000V, Nr. 3102-West

Webcam: Innervillgraten