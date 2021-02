Die Hauptrollen in den nächsten Spielen beider Franchises werden wohl Frauen übernehmen. In "Metroid" wird wohl wieder Samus Aran in den Anzug schlüpfen und beim Trailer von "Breath of the Wild 2" scheint Zelda selbst die Protagonistin zu sein.

Am 21. Februar 1986 erschien The Legend of Zelda für das NES in Japan. 35 Jahre später blicken Millionen begeisterte Spieler auf diese Zeit zurück. Nur Nintendo scheint nicht in Feierlaune zu sein. Noch nicht.



Der perfekte Zeitpunkt

Die Nintendo Direct wäre vergangene Woche der perfekte Zeitpunkt für Neuankündigungen gewesen, die das Zelda-Jahr hätten einläuten können. Eine Fortsetzung von Breath of the Wild, beziehungsweise ein Sequel, wurde ja bereits 2019 angekündigt und sogar gezeigt. Aber auch ein völlig neues Zelda hätte wohl die Korken knallen lassen. Die Enthüllung, dass das zehn Jahre alte The Legend of Zelda: Skyward Sword als HD-Version für Nintendo Switch im Juli neu aufgelegt wird, war da ein nur halbherziges Trostpflaster.



Weder im Stream der Nintendo Direct noch auf den Social-Media-Kanälen des japanischen Unterhaltungskonzerns waren Glückwünsche in Richtung Zelda zu lesen oder zu hören. Damit fällt Zelda in eine Reihe mit Metroid, dessen 30. Geburtstag im Jahr 2016 ebenfalls weder gefeiert noch mit einer lang erwarteten Fortsetzung gewürdigt wurde. Einzig Mario scheint diesen Status aktuell zu genießen. Sein 35. Jubiläum wurde mit diversen Aktionen und sogar eigenen Spielen, etwa Super Mario Bros. 35, zelebriert.

Hoffnungen

Man sollte aber schnell die Enttäuschung abschütteln und abwarten, was Nintendo für 2021 noch parat hält. Das Jahr ist noch jung, und mehr Details zu dem auf der E3 2019 angekündigten Breath of the Wild-Sequel sollten nun langsam wirklich auftauchen. Vielleicht wartet man das Mario-Jubiläum noch ab, das Ende März endet. Danach wird es wohl noch zahlreiche Möglichkeiten für den Konzern geben, eine seiner wertvollsten Marken gebührend zu feiern.

Der ehemalige US-Chef von Nintendo gratulierte auf Twitter.

Interessanterweise steht 2021 ein weiteres Jubiläum an: Metroid, ebenfalls eine historisch sehr wichtige Franchise von Nintendo, feiert ebenfalls 35-jähriges Bestehen. Das erste Metroid erschien am 6. August 1986 in Japan. Metroid Prime 4 wurde bereits 2017 angekündigt. Zunächst in Entwicklung bei Bandai Namco, wurde das Projekt zu einem unbekannten Zeitpunkt neu gestartet und liegt jetzt in den Händen der Retro-Studios. Diese waren bereits für die vorhergegangenen Metroid Prime-Games verantwortlich.

Noch eine Gemeinsamkeit weisen Metroid und Zelda auf. Beide hatten mit Metroid: Samus Returns (3DS) und Breath of the Wild (Nintendo Switch) ihre letzten Auftritte 2017. Hoffen wir, dass beide 2021 neue Abenteuer spendiert bekommen. (aam, 23.2.2021)