In einem neuen Meme-Trend ändern Bitcoin-Enthusiasten ihre Profilbilder auf Menschen mit Laseraugen. Auch Elon Musk war kurzfristig mit an Bord

Cynthia Lummis, Senatorin aus Wyoming, hat durchschlagende Argumente für die Kryptowährung. Foto: Cynthia Lummis

Zuletzt hat der Bitcoin zwar wieder Federn lassen müssen und notiert aktuell (23. 2. 2021, 11 Uhr) deutlich unter der Marke von 50.000 Dollar. In der Woche zuvor hatte der Kurs der Kryptowährung jedoch einen regelrechten Höhenflug hingelegt und einen Rekord nach dem anderen gebrochen. Das nährt auch die bereits langgehegte Hoffnung vieler Bitcoin-Investoren, dass der Kurs in Zukunft die Marke von 100.000 Dollar knacken könnte.

Um sich die Wartezeit zu verkürzen, haben die Bitcoin-Enthusiasten nun den Internet-Trend namens "Laser Ray until 100k" geschaffen. Demnach werden Profilbilder auf das eigene Gesicht in Kombination mit Laseraugen abgeändert – bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Bitcoin-Kurs die Marke von 100.000 Dollar knackt.

Foto: Instagram Screenshot

Und auch auf Youtube macht das neue Phänomen die Runde. So wurde etwa ein Video gepostet, das den Anstieg des Bitcoin-Kurses mit dem Actionspiel "Titanfall 2" in Verbindung bringt.

Swaaalla

Der Youtube-Channel "Simply Bitcoin" versucht zudem zu erklären, woher der neue Trend überhaupt kommt. Demnach geht die Initiative auf die Twitter-User gregzaj1 und RD_btc zurück. Sie hatten ursprünglich mit dem Posten der Bilder begonnen. Weitere User griffen das Thema auf, und unter anderem berichtete das Magazin "Forbes" darüber. Wie kommt man auf so eine Idee? "Ich dache mir, was reimt sich auf 100k?", sagt einer der Initiatoren im Video: "Und die Antwort war: Laser Ray."

Simply Bitcoin

Auch Elon Musk war dabei

Zu den genannte weiteren Teilnehmern der Aktion gehörte auch Tesla-Gründer Elon Musk, der zuletzt bereits mehrfach über Tweets den Bitcoin-Kurs befeuert hatte, wie diversen Medienberichten zu entnehmen ist: Demnach hatte er sein Twitter-Profilbild auf ein Manga-Profil geändert, aus dessen Augen Laserstrahlen kommen.

Doch auch Politiker sind den Medienberichten zufolge auf den Trend aufgesprungen – darunter etwa die beiden republikanischen Kongressabgeordneten Cynthia Lummis und Warren Davidson. (stm, 23.2.2021)